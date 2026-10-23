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Оқиғалар

Алматыда жүргізуші жолдағы жанжал кезінде қарсыласын тапаншамен қорқытты

Алматыда жүргізуші жолдағы жанжал кезінде қарсыласын тапаншамен қорқытты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 09:52 Сурет: Zakon.kz.
Алматыда "Халық Арена" маңындағы Шығыс айналма жолында екі жүргізушінің арасында жанжал шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгердің айтуынша, көлік қозғалысы кезінде екі жүргізуші бір-бірінің жолын кесуге тырысқан.

Кейін көліктер тоқтап, жүргізушіліердің бірі тапанша шығарып, екінші жүргузішіні қорқытқан. Ол оқиға орнынан кетіп, полицияға арызданған.

Алматыда жүргізуші жолдағы жанжал кезінде қарсыласын тапаншамен қорқытты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 09:52

Сурет: Zakon.kz.

Көп ұзамай полиция қызметкерлері күдіктінің жүрген жерін анықтап, оны ұстады. Көлікті тексеру кезінде қолғап жәшігінен тапанша табылып, тәркіленді. Қару сараптамаға жіберілді. Алдын ала мәлімет бойынша, қару пневматикалық болып шыққан. Оның егесі одан әрі тексеру үшін аудандық полиция басқармасына жеткізілді.

Алматыда жүргізуші жолдағы жанжал кезінде қарсыласын тапаншамен қорқытты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 09:52

Сурет: Zakon.kz.

Ұсақ бұзақылық жасағаны үшін оған 15 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алу жазасы қолданылуы мүмкін.

Алматыда жүргізуші жолдағы жанжал кезінде қарсыласын тапаншамен қорқытты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 09:52

Сурет: Zakon.kz.

Бұған дейін Қазақстанда саябақта ұлының ән айтқаны үшін әйелге айыппұл салынғаны хабарланған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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