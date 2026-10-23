Алматыда жүргізуші жолдағы жанжал кезінде қарсыласын тапаншамен қорқытты
Сурет: Zakon.kz.
Алматыда "Халық Арена" маңындағы Шығыс айналма жолында екі жүргізушінің арасында жанжал шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Куәгердің айтуынша, көлік қозғалысы кезінде екі жүргізуші бір-бірінің жолын кесуге тырысқан.
Кейін көліктер тоқтап, жүргізушіліердің бірі тапанша шығарып, екінші жүргузішіні қорқытқан. Ол оқиға орнынан кетіп, полицияға арызданған.
Көп ұзамай полиция қызметкерлері күдіктінің жүрген жерін анықтап, оны ұстады. Көлікті тексеру кезінде қолғап жәшігінен тапанша табылып, тәркіленді. Қару сараптамаға жіберілді. Алдын ала мәлімет бойынша, қару пневматикалық болып шыққан. Оның егесі одан әрі тексеру үшін аудандық полиция басқармасына жеткізілді.
Ұсақ бұзақылық жасағаны үшін оған 15 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алу жазасы қолданылуы мүмкін.
Бұған дейін Қазақстанда саябақта ұлының ән айтқаны үшін әйелге айыппұл салынғаны хабарланған болатын.
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