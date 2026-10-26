#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
451.05
504.95
5.6
Оқиғалар

Туристер тауда тағы да қауіпті жағдайға тап болды. Төтеншеліктер үндеу жасады

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 18:35 Фото: zakon.kz
Күзгі демалыс қарсаңында және серуендеуге қолайлы ауа райына байланысты құтқарушылар қазақстандықтарға таудағы қауіпсіздік ережелерін еске салады. Ауа райы болжамын елемеу, дайындықтың болмауы, алаңғасарлық қауіпті жағдайларға әкеліп соғуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күн сайын ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің жаңалықтарында тауда қиын жағдайға тап болып, көмекке мұқтаж туристер туралы хабарламалар жиі жарияланады. Адамдар тауда адасып кетеді, жарақат алады немесе биікке шыққанда денсаулықтары сыр беріп жатады.

26 қазаннан 1 қарашаға дейін созылатын күзгі демалыс қарсаңында көптеген демалушы табиғатта көбірек уақыт өткізуді жоспарлап отыр. Алайда құтқарушылар азаматтарды тауда серуендеуді ұйымдастыруға жауапкершілікпен қарауға және ықтимал тәуекелдерді дұрыс бағалауға шақырады.

Таулардағы қауіпсіздік шараларын еске салған ТЖМ тауда жүргенде мұқият әрі жауапкершілікпен әрекет ету қажеттігін айтады. Саяхатқа шығар алдында ауа райы жағдайын, маршруттың күрделілігін және өз физикалық дайындығыңызды міндетті түрде ескергеніңіз жөн.

Қарапайым қауіпсіздік ережелері:

  • маршрутты алдын ала зерттеп, белгіленген соқпақтардан шықпаңыз;
  • жолға шығар алдында ауа райы болжамын тексеріңіз. Ауа райы нашарлаған жағдайда жорықты кейінге қалдырыңыз;
  • жақындарыңызға маршрутты, шығу уақытын және жоспарланған қайту уақытын хабарлаңыз;
  • телефонды толық қуаттап, қосымша қуат көзін (power bank) өзіңізбен бірге алыңыз;
  • ыңғайлы аяқ киім, жылы киім және қажетті құрал-жабдықтарды пайдаланыңыз;
  • өзіңізбен бірге жеткілікті мөлшерде су, азық-түлік, дәрі қобдишасы және қолшам алыңыз;
  • тауда жалғыз жүрмеңіз. Топпен бірге қозғалыңыз;
  • жартастардың шетіне, құлама беткейлерге және басқа да қауіпті учаскелерге жақындамаңыз.

Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласып, орналасқан жеріңіздің координаттарын немесе бағдарларды хабарлаңыз. Тауда ауа райы өте жылдам өзгеруі мүмкін. Қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау өміріңіз бен денсаулығыңызды сақтауға көмектеседі.

Бұған дейін Алматы маңындағы тауда 17 жастағы жігіт 3680 метр биіктікте жалғыз қалып кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна
10:53, 11 сәуір 2025
Балаларды ашық терезе алдында қалдырмаңыз: ІІМ ата-аналарға үндеу жасады
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель
10:07, 16 желтоқсан 2025
Астана құтқарушылары қала тұрғындары мен қонақтарына үндеу жасады
Ауа райы болжамы, Астана, аяз, төтеншеліктер, ескерту
14:56, 21 желтоқсан 2025
Төтеншеліктер ескерту жасады: Астанада күн күрт суытады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
20:05, Бүгін
Первая ракетка мира Синнер примет участие в Six Kings Slam в декабре
Фото: WTA
19:38, Бүгін
Борис Беккер поздравил Медведева и Рыбакину с победами на турнирах в Алматы и Нинбо
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
19:08, Бүгін
"Ордабасы" может сменить главного тренера после завоевания чемпионского титула в КПЛ
Фото: WTA
18:35, Бүгін
"Надеюсь, смогу продолжать так до конца карьеры": Рыбакина - о стабильности в финалах
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: