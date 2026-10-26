Туристер тауда тағы да қауіпті жағдайға тап болды. Төтеншеліктер үндеу жасады
Күн сайын ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің жаңалықтарында тауда қиын жағдайға тап болып, көмекке мұқтаж туристер туралы хабарламалар жиі жарияланады. Адамдар тауда адасып кетеді, жарақат алады немесе биікке шыққанда денсаулықтары сыр беріп жатады.
26 қазаннан 1 қарашаға дейін созылатын күзгі демалыс қарсаңында көптеген демалушы табиғатта көбірек уақыт өткізуді жоспарлап отыр. Алайда құтқарушылар азаматтарды тауда серуендеуді ұйымдастыруға жауапкершілікпен қарауға және ықтимал тәуекелдерді дұрыс бағалауға шақырады.
Таулардағы қауіпсіздік шараларын еске салған ТЖМ тауда жүргенде мұқият әрі жауапкершілікпен әрекет ету қажеттігін айтады. Саяхатқа шығар алдында ауа райы жағдайын, маршруттың күрделілігін және өз физикалық дайындығыңызды міндетті түрде ескергеніңіз жөн.
Қарапайым қауіпсіздік ережелері:
- маршрутты алдын ала зерттеп, белгіленген соқпақтардан шықпаңыз;
- жолға шығар алдында ауа райы болжамын тексеріңіз. Ауа райы нашарлаған жағдайда жорықты кейінге қалдырыңыз;
- жақындарыңызға маршрутты, шығу уақытын және жоспарланған қайту уақытын хабарлаңыз;
- телефонды толық қуаттап, қосымша қуат көзін (power bank) өзіңізбен бірге алыңыз;
- ыңғайлы аяқ киім, жылы киім және қажетті құрал-жабдықтарды пайдаланыңыз;
- өзіңізбен бірге жеткілікті мөлшерде су, азық-түлік, дәрі қобдишасы және қолшам алыңыз;
- тауда жалғыз жүрмеңіз. Топпен бірге қозғалыңыз;
- жартастардың шетіне, құлама беткейлерге және басқа да қауіпті учаскелерге жақындамаңыз.
Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласып, орналасқан жеріңіздің координаттарын немесе бағдарларды хабарлаңыз. Тауда ауа райы өте жылдам өзгеруі мүмкін. Қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау өміріңіз бен денсаулығыңызды сақтауға көмектеседі.
Бұған дейін Алматы маңындағы тауда 17 жастағы жігіт 3680 метр биіктікте жалғыз қалып кеткенін жазғанбыз.