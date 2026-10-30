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Оқиғалар

Алматыда көлігінен есірткі табылған жүргізуші ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 10:15 Фото: Zakon.kz
Алматыда есірткіге мас күйде көлік басқарған ер адам ұсталды. Полицейлер оның көлігінің салонынан өсімдік тектес зат салынған ондаған ыдыс пен пакет тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаның мән-жайын 2026 жылғы 30 қазанда Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Абай даңғылы мен Радостовец көшесінің қиылысында патрульдік полиция қызметкерлері Toyota Camry көлігін тоқтатты. Көлікті тексеру кезінде күтпеген олжа анықталды: жүргізушіден өсімдік тектес зат салынған түйіншектер табылды. Алайда полицейлер негізгі заттарды көлік салонынан тапты. Онда осындай зат салынған 23 пластик ыдыс пен жеті полиэтилен пакет болған. Медициналық куәландыру ер адамның есірткіге мас күйде болғанын растады", – делінген полиция хабарламасында.

Ер адамның айтуынша, ол анаша тұтынады және табылған заттарды жеке пайдалану үшін сатып алған.

"Сот-химиялық сараптама тағайындалды. Күдікті қамауға алынды", – деп хабарлады Алматы қалалық Полиция департаменті.

Еске салайық, 2026 жылғы 28 қазанда Алматы полициясы арнайы жасақтың қатысуымен жүргізілген ұстау операциясы туралы мәлімдеген болатын. Тексеру кезінде 52 жастағы ер адамнан сыртқы түрі Streamer маркалы, калибрі 9 мм тапаншаға ұқсас зат табылып, тәркіленген. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, сот сараптамасы тағайындалды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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