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Оқиғалар

Ақтөбе облысында жеңіл көлік жолдан шығып, аударылып қалған

Жол апаты, Ақтөбе облысы, Ырғыз, Шалқар, жеңіл көлік , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 13:31 Сурет: Zakon.kz
Ырғыз ауданында, облыстық маңызы бар Ырғыз - Шалқар тас жолының 40-шақырымында жеңіл автокөлік жол шетіндегі орға аударылып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына ТЖМ күштері жедел жетті. Құтқарушылар автокөлікті ордан шығарып алды.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, көлік салонында екі адам болған. Олар медициналық көмекке мұқтаж болмаған.

Төтеншеліктер жылдамдық режимін сақтау, жол және ауа райы жағдайын ескеру, көлік жүргізу кезінде мұқият болу қажеттігін ескертеді.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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