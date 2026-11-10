"Қызы әкесін мақтан тұта алады". Алматыда күшікті өзеннен құтқарған азаматты іздеп жатыр
Күшікті құтқару сәті түсірілген видео Threads желісінде жарияланды. Жазба авторының айтуынша, оқиға 2026 жылғы 9 қараша күні таңертең болған. Сол жерде болған құрбысы бәрін видеоға түсіріп алған.
"Басқа жігіттер өтіп кетіп жатты. Ал кішкентай қызын ертіп келе жатқан осы кісі күшікті көре сала құтқаруға ұмтылды. Құрбымнан қызына қарай тұруын өтініп, өзі өзенге қарай жүгірді", – делінген жазбада.
Жазба 20 мыңнан астам лүпіл жинады. Қазақстандықтар пікір қалдырып, азаматтың ісіне ризашылығын білдірді.
- - "Қызы әкесін мақтан тұта алады".
- - "Осындай видеоларды сондай жақсы көремін! Жер бетінде асыл азаматтар әлі де көп қой".
- - "Осы видеоны жариялағандарыңыз қандай жақсы болған! Өзі бір керемет жан екен".
- - "Неткен мейірімділік! Бұл кісі – нағыз батыр. Жанынан өтіп кетпегеніне рақмет".
- - "Неткен кең жүрек!"
- - "Нағыз ер азамат! Нағыз адам!"
Әлеуметтік желідегі мәліметке қарағанда, видеодағы азамат әзірге табылмаған. Жазба авторы онымен жүздесіп, күшікке қол ұшын созғаны үшін алғыс айтқысы келетіндерін жеткізді.
2026 жылғы наурызда алматылықтардың Сайранда жұртты тебіренткен ерлігіне арнап арт-нысан жасалғаны белгілі болды. Жануарлардың мұндай қауіпке тап болуы алғаш рет емес. Кейде үй жануарлары да осындай жағдайға ұшырайды. Осындайда иесіне көмектесу үшін жануардың қарғыбауына немесе кеудебауына бекітілетін GPS-трекерлер жасалған. Бұл құрылғылар арқылы иесі үй жануарының қайда жүргенін нақты уақытқа жуық режимде бақылай алады.