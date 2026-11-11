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Алматыда жаңбырдан кейін Достық даңғылындағы тротуар опырылып түсті

Алматыда жаңбырдан кейін Достық даңғылындағы тротуар опырылып түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 13:55 Сурет: Threads/@vera_minisun
Алматыдағы Достық даңғылында нөсер жаңбырдан кейін тротуардың бір бөлігі опырылып түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы қала тұрғыны әлеуметтік желіде жазды.

"Тротуардың тұтас бір бөлігі опырылып түсті. Достық – Алматының орталық даңғылы. Айналаны су басып, тіпті жолдың арғы бетіне өту мүмкін болмай қалды", – деп жазды Вера Давыдова 2026 жылғы 11 қарашада Threads желісіндегі парақшасында.

Жарияланымға Алматы қаласының Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы жауап берді. Ведомство Достық даңғылының әл-Фараби даңғылынан Абай даңғылына дейінгі бөлігін жаңарту жобасы аясында тротуарға тақтатас төселіп, веложол салынғанын еске салды. Сондай-ақ көгалдандыру, автоматты суару жүйесін орнату, кабель желілерін тарту, сыртқы жарықтандыру бағандарын орнату және іргелес аумақты абаттандыру жұмыстары жүргізілген.

Ал тротуардың опырылуына қатысты басқарма мынадай түсініктеме берді:

"Нысан пайдалануға берілгеннен кейін аталған учаскеде "Алматы жылу желілері" ЖШС жылу желілерінде авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізген".

Бұған дейін Алматы тұрғындары көшелердегі жағдайдың видеоларын жариялаған еді. Кадрлардың бірінде метро станцияларының біріне кіреберісті су басқаны да көрінеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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