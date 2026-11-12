Алматы полиция басқармасының экс-басшысының ісі қайта қаралып жатыр
Белгілі болғандай жазда ол ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысқаны және есірткі бизнесіне көмектескені үшін 18 жылға бас бостандығынан айырылған. Алайда сотталған азамат үкіммен келіспей, апелляциялық шағым түсірді.
КТК телеарнасының 2026 жылғы 11 қарашадағы мәліметінше, қорғау тарапы сот шешімімен келіспейді. Адвокаттардың айтуынша, сотталғандардың кейбірі бір-бірімен мүлде таныс болмаған.
Қорғаушылар істі қайта қарауға қол жеткізуді көздеп отыр.
"Бұл – өте ауыр айыптар. Мен ағамның кінәсіз екеніне толық сенімдімін. Мұны оның әпкесі ретінде ғана емес, қорғаушысы ретінде де мәлімдеймін. Біз қорғаушыларға табысталған үкімнің сәйкессіздігіне қатысты қарсылық білдірдік. Өйткені онда беттердің арасында сәйкессіздік бар", – деді сотталған азаматтың әпкесі Гүлнар Жетегенова.
Асқар Жетегеновке қатысты қылмыстық іс екі жыл бұрын қозғалған. Ол аттестаттаудан өте алмаған соң полиция қызметінен босатылып, кейін есірткі бизнесіне көмектесті деген күдікпен ұсталған.
Тамыз айында ер адам 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Одан бөлек, ұйымдасқан қылмыстық топтың тағы 11 мүшесі сотталды.
Бұған дейін Шымкентте көлігінен есірткіге ұқсас зат табылған аудандық полиция басқармасының қызметкері ішкі істер органдарынан теріс себептермен жұмыстан шығарылған болатын.