Алматы тұрғынының пәтерінен күтпеген заттар табылды: арнайы операцияның мән-жайы
Ведомствоның мәліметінше, құқық қорғау органдары Бостандық ауданында арнайы операция жүргізген. Алғашқы айғақ күдіктінің көлігін тексеру кезінде табылған. Тәртіп сақшылары көліктен ішінде ұнтақ тәрізді зат бар 15 түйіншекті анықтаған.
Алайда күдіктінің тұрғылықты мекенжайынан одан да көп зат табылған.
"Пәтерден тағы 34 түйіншек, дәл сондай зат салынған пакет, электронды таразы және мөлшерлеп буып-түюге арналған болуы мүмкін шамамен 250 зип-пакет табылды. Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат кетамин болып шықты. Оның жалпы салмағы 220 грамнан асты", – деп хабарлады полиция.
Осы дерек бойынша ер адамға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеу кезеңінде күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, қамауға алынды.
Қазіргі уақытта полицейлер есірткі заттарын жеткізу арналарын және қылмысқа қатысы болуы мүмкін өзге де адамдарды анықтап жатыр.
Бұған дейін Алматыда қалалық полиция басқармасы бастығының бұрынғы орынбасарына қатысты сот ісі қайта қаралып жатқаны хабарланған еді. Ол жазда ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысқаны және есірткі бизнесіне көмектескені үшін 18 жылға бас бостандығынан айырылған болатын.