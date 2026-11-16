#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
$
444.3
490.91
5.41
Оқиғалар

Алматы қар мен көктайғаққа қалай дайындалып жатыр

Алматыда коммуналдық қызметтер қар жаууына дайындық жүргізіп, күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 09:05 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда коммуналдық қызметтер қар жаууына дайындық жүргізіп, күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 16 қарашада қала әкімдігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Алматыда коммуналдық қызметтер көшелер мен жолдарды тазалап, көктайғақтың алдын алу шараларын жүргізіп жатыр. Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жолдың көлік жүретін бөлігі мен тротуарлардың жай-күйіне ерекше назар аударылады. Күн сайын қала көшелерінде 3 250 жол жұмысшысы мен 1 225 арнайы техника жұмыс істейді. Жауын-шашын кезінде жедел әрекет ету үшін 612 техника мен 590 жол жұмысшысы дайындалған. Сондай-ақ жол тазалауға және көктайғаққа қарсы материал себуге арналған 200 құрама жол машинасы дайын тұр", – делінген хабарламада.

"Қазгидрометтің" болжамынша, 16 қарашада күндіз жауын-шашын болмайды. Ауа температурасы +2…+4°C болады.

"Қалалық қызметтер ауа райын бақылауды жалғастырып, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдап жатыр", – деп хабарлады Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі.

Алматыда 2026 жылғы 16, 17 және 18 қарашада ауа райы қандай болатынын толығырақ осы жерден біле аласыздар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Қар, жауу, Астана, 22 желтоқсан, әкімдік, мәлімдеме
15:51, 22 желтоқсан 2024
Елордада толассыз қар жауып тұр. Қала әкімдігі мәлімдеме жасады
Коммунальные службы, коммунальная служба, уборка снега, снегоуборка, рабочие
13:50, 07 қараша 2024
Астананың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
Астанада қар күреуге жүздеген жол жұмысшы мен техникалар жұмылдырылды
22:14, 07 қараша 2024
Астанада қар күреуге жүздеген жол жұмысшы мен техникалар жұмылдырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Молодёжная сборная России
10:42, Бүгін
Немецкий хоккейный союз обратился с запросом к IIHF по поводу участия России на ЧМ-2027
Мирра Андреева с кубком за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
10:21, Бүгін
Сколько заработала Мирра Андреева за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
FIDE World Senior Chess Championships
10:02, Бүгін
Казахстанские шахматисты выиграли "золото" и "бронзу" чемпионата мира среди сеньоров
Александр Бублик на корте в матче с Маннарино
09:47, Бүгін
Александр Бублик сохранил 26-е место в обновлённом рейтинге ATP
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: