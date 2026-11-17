Көкшетауда тергеушіні балағаттаған 25 жастағы жігітке қатысты тергеу басталды
Оқиға 15 қараша күні таңертең болған. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, полицияға жергілікті ойын-сауық орындарының бірінің маңында төбелес болғаны туралы хабарлама түскен.
Оқиға орнына барған полиция жасағы жанжалға қатысушыларды жедел анықтап, олардың бірін мән-жайды анықтау үшін бөлімшеге жеткізген.
"Алайда тергеу әрекеттері барысында ер адам тергеушінің атына балағат сөздер айтқан. Қазіргі уақытта екі факті бойынша да сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды", – делінген хабарламада.
Ведомство қызметтік міндетін атқарып жүрген полиция қызметкерлеріне қатысты кез келген құқыққа қайшы әрекет, қорқыту немесе балағаттау заң аясында қатаң тоқтатылатынын еске салды.
Билік өкілін қорлағаны үшін күдіктіге ірі көлемде айыппұл салынуы, қоғамдық немесе түзеу жұмыстарына тартылуы, сондай-ақ 20 тәулікке дейін қамауға алынуы мүмкін.
Бұған дейін Абай облысында 45 жастағы жергілікті тұрғын құқық қорғау органдары қызметкерлеріне дөрекілік танытқаны үшін жазаланған болатын.