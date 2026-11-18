Астанада газ қондырғысы бар көлік өртенді
Сурет: ТЖМ баспасөз қызметі
Астананың Есіл ауданындағы Мәңгілік Ел даңғылында газ баллон жабдығы орнатылған жеңіл автокөлік өртенді. Жоғары температураның салдарынан жақын маңда тұрған тағы екі көлік зақымданды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, өрт сөндірушілер жалынды жедел сөндіріп, газ баллон жабдығының жарылуына жол бермеді.
Төтенше жағдайлар қызметінің мәліметінше, оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.
Бұған дейін Шымкент қаласында дарынды балаларға арналған лицейдің жатақханасынан өрт шыққаны хабарланған болатын.
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