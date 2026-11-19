Арзан пәтер мен зейнетақы жинағы: Көкшетауда тұрғындар 9,1 млн теңгесінен айырылды
Фото: Zakon.kz
Көкшетау тұрғындары зейнетақы жинақтарын шығарып беруге және арзан баспана алуға көмектесемін деген уәдеге сеніп, 9,1 миллион теңгеден астам ақшасынан айырылды. Бұл туралы 2026 жылғы 18 қарашада өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство мәліметінше, алаяқтардың құрбандарының бірі – 35 жастағы қала тұрғыны. Биыл ақпан мен тамыз айлары аралығында оның танысы зейнетақы жинағын шығарып, нарықтағы бағадан әлдеқайда арзан пәтер алып беруге көмектесетінін айтып сендірген.
"Уәдеге сенген әйел оған 3 миллион теңге берген. Алайда біраз уақыттан кейін уәде етілген қызметтердің көрсетілмегені, ақшаның да қайтарылмағаны анықталды. Жәбірленушінің арызы бойынша полиция қылмыстық іс қозғады", – делінген хабарламада.
Құқық қорғау органдары қылмыстық іс қозғап, күдіктіні анықтады. Ол облыс орталығының 28 жастағы тұрғыны болып шықты.
Тергеу барысында 35 жастағы әйелдің жалғыз құрбан болмағаны белгілі болды. Күдікті дәл осы схема бойынша Көкшетаудың тағы үш тұрғынын алдаған.
"Сотқа дейінгі тергеу аясында осындай тәсілмен қаланың тағы үш тұрғыны зардап шеккені анықталды. Жалпы шығын көлемі 9,1 миллион теңгеден асты", – деп толықтырды полиция.
Бұған дейін Бас прокуратура қазақстандықтарға "Қазпошта" қызметкері ретінде хабарласып, азаматтардың жеке деректерін иемденуге тырысатын интернет-алаяқтықтың жаңа схемасы туралы ескерткен болатын.
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