Ұлытау облысында өрт сөндірушілер жанып жатқан пәтерден адамды құтқарды
Фото: Zakon.kz
Ұлытау облысының Жезқазған қаласындағы Сейфуллин көшесінде орналасқан бес қабатты тұрғын үйде өрт шықты. Өрт екінші қабаттағы пәтерден басталған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер пәтердегі жиһаздар мен үй заттарының жанып жатқанын анықтады. Құтқарушылар дереу өртті сөндіруге кірісіп, қауіпті аймақтан бір адамды эвакуациялап үлгерді.
Өрт толық сөндірілді. Қазір төтенше жағдай мамандары өрттің шығу себебін анықтап жатыр.
Бұған дейін Астанада жүк көлігі өртенгені хабарланған еді.
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