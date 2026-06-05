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Оқиғалар

Павлодарда өртеніп жатқан үйден өрт сөндірушілер ер адамды аман алып шықты

Өрт, Павлодар, Бұқар Жырау, бес қабатты тұрғын үй, ер адам, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.06.2026 20:13 Сурет: pixabay
Павлодар қаласындағы Бұқар Жырау көшесінде орналасқан бес қабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінен өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға орнына келген өрт сөндірушілер бірінші қабаттағы пәтерде жиһаз бен үй заттарының жанып жатқанын анықтады.

"Барлау жұмыстары барысында көрші пәтерден мүмкіндігі шектеулі ер адам құтқарылды. Өрт жедел оқшауланып, толықтай сөндірілді. Жалынның басқа бөлмелерге таралуына жол берілген жоқ", делінген хабарламада.

Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығуына не түрткі екені анықталуда.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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