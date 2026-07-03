Астанада көпқабатты тұрғын үйдегі сұлулық салонында өрт шықты
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Астаналық құтқарушылар Нұра ауданында, Қ. Мұхамедханов көшесінде орналасқан 12 қабатты тұрғын үйдегі СПА-салондағы өртті сөндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖМ мәліметінше, өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін келушілер ғимараттан өздігінен эвакуацияланған. 112 пультіне зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
ТЖМ күштерімен өрт 20 шаршы метр аумақта толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
Бұған дейін Қазақстан ормандарында үш бірдей өрт тіркелгенін жазғанбыз.
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