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Астанада көпқабатты тұрғын үйдегі сұлулық салонында өрт шықты

Астанада көпқабатты тұрғын үйдегі СПА-салонда өрт шықты , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 14:14 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Астаналық құтқарушылар Нұра ауданында, Қ. Мұхамедханов көшесінде орналасқан 12 қабатты тұрғын үйдегі СПА-салондағы өртті сөндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ мәліметінше, өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін келушілер ғимараттан өздігінен эвакуацияланған. 112 пультіне зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

ТЖМ күштерімен өрт 20 шаршы метр аумақта толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

Бұған дейін Қазақстан ормандарында үш бірдей өрт тіркелгенін жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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