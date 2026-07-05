Астанада жеңіл автокөлік отқа оранды - видео
Сурет: видео скрині
Астаналық өрт сөндірушілер жанып жатқан көлікті сөндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, Астананың Алматы ауданының Орхон көшесінің бойында жеңіл көлік жанды.
"Құтқарушылар жануды жедел түрде сөндірді. Зардап шеккендер жоқ, себебі анықталып жатыр", - делінген хабарламада.
Ведомство автокөлік иелерін өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауға үндеді.
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