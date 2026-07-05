#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Астанада жеңіл автокөлік отқа оранды - видео

Астанада жеңіл автокөлік отқа оранды – видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.07.2026 14:08 Сурет: видео скрині
Астаналық өрт сөндірушілер жанып жатқан көлікті сөндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, Астананың Алматы ауданының Орхон көшесінің бойында жеңіл көлік жанды.

"Құтқарушылар жануды жедел түрде сөндірді. Зардап шеккендер жоқ, себебі анықталып жатыр", - делінген хабарламада.

Ведомство автокөлік иелерін өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауға үндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ертіс жағасында құтқарушылар жоғалған қызды дронның көмегімен тапты
18:04, Бүгін
Ертіс жағасында құтқарушылар жоғалған қызды дронның көмегімен тапты
Қостанай облысында көлік өртенді
15:45, 26 қазан 2024
Қостанай облысында жеңіл көліктің түгі қалмай өртеніп кетті
Өрт, Орал, жолаушылар автобусы
16:41, 22 желтоқсан 2024
Оралда жолаушылар автобусы отқа оранды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тяжеловес по вольной борьба из Казахстана Риза Изахар завоевал &quot;бронзу&quot; ЧА в Таиланде
17:50, Бүгін
Тяжеловес по вольной борьба из Казахстана Риза Изахар упустил "бронзу" ЧА в Таиланде
Казахстанский борец Бейбарыс Ергали проиграл &quot;золото&quot; чемпионата Азии в Таиланде
17:40, Бүгін
Казахстанский борец Бейбарыс Ергали проиграл "золото" чемпионата Азии в Таиланде
Борец из Казахстана Хаджиев выиграл &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии в Таиланде
17:08, Бүгін
Борец из Казахстана Хаджиев выиграл "бронзу" чемпионата Азии в Таиланде
Казахстанский &quot;вольник&quot; стал обладателем &quot;золота&quot; чемпионата Азии U-20 в Таиланде
16:47, Бүгін
Казахстанский "вольник" Сейлбеков стал обладателем "золота" чемпионата Азии U-20 в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: