Алматыда есірткі таратты деген күдікпен ер адам ұсталды
Оқиға Жетісу ауданындағы Шыршық көшесінде болған. "Буран-517" экипажы мінез-құлқы күдік тудырған жүргіншіні байқап қалған.
Әңгімелесу барысында ер адам өзінде есірткі бар екенін мойындаған. Ол есірткіге тәуелді екенін айтып, затты тек жеке пайдалану үшін сақтап жүргенін жеткізген.
"Алайда кейінгі тексеру мүлде басқа жағдайды көрсетті. Оқиға орнына келген жедел-тергеу тобы ұсталған азаматтың ұялы телефонын тексерді. Тексеру барысында оның есірткіні жасырын орындарға жасыру арқылы таратуға қатысы болуы мүмкін екенін көрсететін мәліметтер анықталды", – делінген хабарламада.
Алдын ала мәлімет бойынша, полициямен кездескенге дейін ер адам кемінде он жасырын орынға есірткі қалдырып үлгерген.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Айта кетейік, Қазақстанда есірткінің заңсыз айналымына қатысы бар деген күдіктілерді ұстау жұмыстары жалғасып жатыр. Ішкі істер министрлігі қараша айының алғашқы онкүндігінде жүргізілген соңғы операциялар мен есірткі қылмысына қарсы күрес нәтижелері туралы хабарлаған болатын.