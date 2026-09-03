#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
455.4
526.99
5.25
Құқық

Астанада пәтерінде есірткі сақтады деген күдікпен ер адам мен әйел ұсталды

Есірткі, Астана, пәтер, ер адам, әйел, ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 17:48 Сурет: polisia.kz
Елордада "Қарасора" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полиция есірткі заттарын сақтады деген күдікке ілінген ер адам мен әйелді анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, тыйым салынған заттар жеке пәтерді тексеру барысында полицейлер анықтады.

"Ақ түсті ұнтақ тәрізді зат салынған түйіншектер пәтердің әр жерінен, атап айтқанда, асүйдегі табақтың үстінен, ваннаның астынан және басқа да орындардан табылған. Заттың бір бөлігі жеке түйіншектерге бөлініп салынған. Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат – мефедрон. Анықталған заттардың барлығы тәркіленіп, аталған факті тіркелді. Сонымен қатар ер адам мен әйелдің есірткі заттарын қолданғаны анықталды. Осы факті бойынша екеуі де әкімшілік жауапкершілікке тартылып, қамауға алынды", делінген хабарламада.

Полиция есірткі заттарын сақтау мен өткізудің заңда белгіленген жауапкершілікке әкеліп соғатынын ескертеді.

Бұған дейін Алматыда есірткінің ірі партиясы тәркіленгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Астанада есірткіні заңсыз өсірді деген күдікпен таролог ұсталды
17:40, 11 маусым 2026
Астанада есірткіні заңсыз өсірді деген күдікпен таролог ұсталды
Астанада есірткі таратумен айналысқан күдіктілер ұсталды
17:23, 14 ақпан 2025
Астанада есірткі таратумен айналысқан күдіктілер ұсталды
Астанада полицейлер есірткі сақтады деген күдікпен екі ер адамды ұстады
18:27, 27 тамыз 2025
Астанада полицейлер есірткі сақтады деген күдікпен екі ер адамды ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ISU
18:22, Бүгін
Казахстанка Сосновская стала 18-й в короткой программе на Гран-при ISU в Бангкоке
Ислам Махачев
17:57, Бүгін
"Нужен полноценный двухмесячный лагерь": тренер Махачева назвал условия возвращения Ислама
Достон Раджабов
17:35, Бүгін
Узбекский легкоатлет Достон Раджабов нарушил антидопинговые правила
Андрей Аршавин
17:27, Бүгін
Андрей Аршавин вошёл в тренерский штаб сборной России по медиафутболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: