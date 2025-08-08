#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Құқық

"Шашын жұлып, аяғымен тепкен". Шымкентте автобуста төбелескен әйел адам сотталды

Автобус, шашын жұлу, тебу, Шымкент, төбелес, әйел адам, сот , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 17:45 Сурет: Zakon.kz
Шымкентте 8 тамызда жолаушылар автобусында қыз баланы ұрып-соққан әйелге қатысты сот үкімі шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында 2025 жылдың 25 маусымда Республика даңғылы бойында орналасқан Рахат аялдамасында №21 қоғамдық көлікте бола тұра, бұзақылық ниетпен С. жәбірленуші Б-ның шашынан ұстап, жұлқылап, бірнеше рет теуіп, оның денсаулығына қасақана жеңіл зиян келтіргені анықталды.

Сотталушының кінәсі сот-медициналық сараптама қорытындысымен, түсірілген бейнежазбасымен және басқа да іс бойынша жинақталған дәлелдемелердің жиынтығымен толық дәлелденеді.

Жәбірленуші кешірім бермей, сотталушыға заңда көзделген жаза тағайындауды сұрады. Сотталушы кінәсін мойындап, жас баласы барын айта бас бостандығынан айырмайтын жаза тағайындауды сұрады.

Сот, С-ны ҚР ҚК-нің 108-1-бабы 2-бөлігінің 5-тармағымен кінәлі деп танып, 1 жыл мерзімге бас бостандығынан шектеу жазасын тағайындады.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Айта кетсек, Жамбыл облысында шартты түрде сотталған төрт адам рақымшылыққа ілінгені белгілі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтауда 16 жасар жасөспірім биіктен секіріп көз жұмды
Құқық
19:37, Бүгін
Ақтауда 16 жасар жасөспірім биіктен секіріп көз жұмды
Абай облысында ТШК қызметкерлері 1 млрд теңгеден аса бюджет ақшасын заңсыз пайдаланбақ болған
Құқық
17:31, Бүгін
Абай облысында ТШК қызметкерлері 1 млрд теңгеден аса бюджет ақшасын заңсыз пайдаланбақ болған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: