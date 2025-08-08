Шығыс Қазақстан облысында жалған ақпарат берген лауазымды тұлға жазаланды
Облыстық прокуратура мәліметінше, аудан әкімі аппаратының сайтында ауданы 180,34 гектар бос шабындық алқаптардың және ауданы 30,62 гектар жайылымдардың болуы туралы анық емес, төмендетілген мәліметтер көрсетілген, ал ШҚО бойынша "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ филиалының мәліметтеріне сәйкес сұралған учаскенің шабындық алаңы 193,4 гектар, жайылымдар 30,0 гектар болып шыққан.
Осы факті бойынша аудан прокуратурасы лауазымды тұлғаға қатысты Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 456-2-бабының 1-бөлігі бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғады (мемлекеттік органның жалған ақпарат таратуы).
"Самар ауданы сотының қаулысымен жер қатынастары бөлімінің басшысы аталған әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылды. Оған 117 960 теңге көлемінде айыппұл түрінде жаза тағайындалды", делінген хабарламада.
Сот актісі заңды күшіне енді.
Бұған дейін Абай облысында ТШК қызметкерлері 1 млрд теңгеден аса бюджет ақшасын заңсыз пайдаланбақ болғаны хабарланған.