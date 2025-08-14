#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
538.03
629.23
6.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
538.03
629.23
6.74
Құқық

Астанада теміржол нысанында заңсыз жұмыс істеген шетелдік азамат ұсталды

Еңбек мигранты, Астана, теміржол нысаны, заңсыз жұмыс, шетелдік азамат , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 19:21 Сурет: polisia.kz
13 тамызда Астана станциясындағы желілік полиция басқармасының қызметкерлері 29 жастағы шетел азаматын анықтап, ұстады. Ол Астана станциясының локомотив депосы аумағында тиісті рұқсатсыз еңбек қызметін жүзеге асырған, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Құқық бұзушы жауапкершілікке тартылып, сот шешімімен Қазақстан Республикасынан шығарылды. Сондай-ақ оған еліміздің аумағына 5 жыл мерзімге кіруге тыйым салынды. Сонымен қатар қолданыстағы заңнама талаптарын бұза отырып шетелдік азаматты жұмысқа тартуға жол берген жұмыс беруші де заңға сәйкес жазаланды". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Естеріңізге сала кетейік, жыл басынан бері көліктегі ПД миграциялық қызметі 2726 шетелдік азаматты жауапкершілікке тартты. Олардың 2283-і Қазақстан Республикасының аумағында болу тәртібін бұзған. Сот шешімімен 443 құқық бұзушы елден шығарылды. Сонымен қатар шетелдік жұмыс күшін заңсыз тарту фактілерін анықтау барысында заң талаптарын бұзған 12 жұмыс беруші жауапқа тартылды. 

Бұған дейін Түркістан облысында ақша бопсалады деген күдікпен оқиға орнында блогер ұсталғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Желідегі видео: Балқаш көлінде демалушылардың оқиғасына қатысты полиция түсінік берді
Құқық
20:37, Бүгін
Желідегі видео: Балқаш көлінде демалушылардың оқиғасына қатысты полиция түсінік берді
Желідегі видео: Астанада көшеде бойжеткеннің бөксесін сипаған ер адам жауапқа тартылды
Құқық
19:43, Бүгін
Желідегі видео: Астанада көшеде бойжеткеннің бөксесін сипаған ер адам жауапқа тартылды
Маңғыстау облысында оқушы баланың өліміне қатысты сот үкімі жарияланды
Құқық
18:47, Бүгін
Маңғыстау облысында оқушы баланың өліміне қатысты сот үкімі жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: