Жаңалықтар мұрағаты
Құқық

Қарағандыда төтенше жағдай орын алып, оқиға орнына арнайы жасақ шақыртылды

Оқыс оқиға, Қарағанды, оқиға орыны, арнайы жасақ, өзін-өзі өртеу, жанжал, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2025 14:19 Сурет: polisia.kz
Қарағанды қаласында полиция мен төтенше қызмет өкілдері дер кезінде әрекет етіп, тұрғын үйде орын алуы мүмкін ауыр оқиғаның алдын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"102" арнасына жергілікті тұрғын хабарласып, ұлының өзін-өзі өртеуге оқталғанын жеткізген. Алдын ала мәлімет бойынша, 40 жастағы ер адам әкесімен болған жанжалдан кейін бес қабатты үйдің екінші қабатындағы балконға шығып, қолындағы бензин құйылған бөтелкемен өзін де, пәтерді де өртейтінін мәлімдеген.

"Оқиға орнына жедел жеткен полиция мен құтқарушылар аумақты қоршауға алып, подъездегі шамамен 40 адамды қауіпсіз жерге эвакуациялады. Алкогольдік мас күйіндегі азамат құқық қорғау органдарының заңды талаптарына бағынбай, балағат сөздер айтып, келіссөздерден бас тартқан. Полиция департаменті бастығының орынбасары Жасқайрат Қайыров оны берілуге 1 сағаттан астам үгіттегенімен, одан нәтиже болмады. Жағдайдың ушығуына байланысты оқиға орынына жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қызметкерлері шақырылды. Жүргізілген операция барысында арнай жасақ жауынгері үшінші қабат балконы арқылы пәтерге кіріп, өрт қоюға жол бермей, азаматты залалсыздандырды". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Қазіргі таңда ол психоневрологиялық диспансерге орналастырылғаны нақтыланады.

Бұған дейін ҰҚК қызметкерлері ШҚО-да арнайы операция жүргізгені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
