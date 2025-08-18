#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
540
630.72
6.72
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
540
630.72
6.72
Құқық

Семейде апалы-сіңлілі ағайындар мұраға қалған қара шаңырақты бөлісе алмай, сотқа жүгінді

Пәтер, баспана, үй, мұрагерлік, Семей, апалы-сіңлілі ағайындар, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 20:54 Сурет: pexels
Абай облысында апалы-сіңлілі ағайындылар анасы дүниеден озған соң қара шаңырақты өзара бөлісе алмай, сотқа жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Cемей қаласының азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотында азамат Е-нің азамат М-ға мұрагерлік мүлікті бөлу туралы талап қоюы бойынша азаматтық іс қаралды.

Іс материалдарына сәйкес, 2021 жылы тараптардың аналары қайтыс болып, апалы-сіңлілі Е. мен М. анасының пәтерін мұрагерлікке қабылдаған. Е. бірнеше рет М-ға пәтерді сатып, одан түскен ақшаны бөлісуді ұсынған, алайда М. бұл ұсыныстарға жауап бермеген. Осы уақыт ішінде пәтердің барлық шығындарын (жөндеу жұмыстары, коммуналдық төлемдер, ПИК жарналары) Е. көтерген. Жауапкердің пәтерді пайдаланбайтынын және оны сақтауға айтарлықтай қызығушылық танытпайтынын ескеріп, талап қоюшы пәтердегі М-ның үлесін өзіне беруді, оның нарықтық құны бойынша ақшалай өтемақы төлеуді, сондай-ақ пәтерді күтіп-ұстауға кеткен шығындардың жартысын өндіруді сұрап, сотқа жүгінген.

"Істі сот талқылауына дайындау барысында сот тараптарды татуластыру шараларын қабылдады. Нәтижесінде, олардың арасында медиативтік келісім жасалып, сотпен бекітілді. Келісім шарттарына сәйкес, пәтердегі М-ның үлесі Е-ге өтеді, ал Е. М-ға пәтерді күтіп-ұстауға кеткен шығындарды шегере отырып, ақшалай өтемақы төлейді. Сондай-ақ, келісімде Е. М-ға марқұм аналарына тиесілі және пәтерде тұрған жиһаз бен кеңсе техникасын қайтаруға міндеттенетіні көзделген", делінген сот хабарламасында.

Сот актісі заңды күшіне енді.

Бұған дейін Ақтөбе облысында жұмыстан шығып қалған күзетші өзіне тиесілі 1,5 млн теңгені сот арқылы даулап алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Сандық штабтың құрамына кімдер кірді және олардың жұмысы қандай
Құқық
13:48, Бүгін
Сандық штабтың құрамына кімдер кірді және олардың жұмысы қандай
Елімізде отандық өнім өндірушілердің саны артты
Құқық
12:28, Бүгін
Елімізде отандық өнім өндірушілердің саны артты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: