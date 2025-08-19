Ұлттық қор үшін аудиттік ұйымды таңдау комиссиясы құрылды
Үкімет 2025 жылғы 13 тамыздағы қаулысымен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізетін аудиттік ұйымды таңдауға конкурс комиссиясын құруды бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта атап өтілгендей:
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізетін аудиттік ұйымды таңдауға конкурс комиссиясы құрылсын, Ұлттық қорды басқару Кеңесінің мүшелерінің ұсыныстарын ескере отырып, келесі құрамда:
- Темірбеков Даурен Оденұлы – ҚР Қаржы вице-министрі, төраға
- Миятов Қайрат Исатайұлы – ҚР Қаржы министрлігінің Ұлттық қордың бюджет кредиттеу департаментінің директоры және қаржы секторы мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жөніндегі орынбасар төраға
- Қабдулов Сардар Серикұлы – ҚР Президенті Әкімшілігінің әлеуметтік-экономикалық саясат бөлімі меңгерушісінің орынбасары (келісім бойынша)
- Макежанов Сұлтанбек Алмасбекұлы – ҚР Парламенті Сенатының Қаржы және бюджет комитетінің төрағасы (келісім бойынша)
- Савельева Татьяна Михайлқызы – ҚР Парламенті Мәжілісінің Қаржы және бюджет комитетінің төрайымы (келісім бойынша)
- Энгель Юлия Федорқызы – ҚР Жоғары аудит палатасының мүшесі (келісім бойынша)
- Кенбеил Даурен Маратұлы – ҚР Қаржы вице-министрі
- Муллабаева Гүлором Фарманқызы – ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Бюджет саясаты департаментінің атқарушы директоры
- Аюбаев Диас Әлбекұлы – ҚР Ұлттық банкінің Монетарлық операциялар департаментінің директор орынбасары (келісім бойынша)
Конкурс комиссиясы ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен 2025 жылдың 1 қазанына дейін 2025–2026 жылдарға Ұлттық қордың жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізетін аудиттік ұйымды таңдауға конкурс өткізіп, оның қорытындысы бойынша жеңімпазды анықтауы тиіс.
Қаулы 2025 жылғы 13 тамыздан бастап күшіне енді.
