Қазақстанда рұқсатсыз жұмыс істейтін шетелдіктердің тізімі нақтыланды
Фото: freepik
Қазақстан Үкіметі 2025 жылғы 18 тамыздағы қаулысымен жергілікті атқарушы органдардың рұқсатын қажет етпейтін шетелдік жұмыс күшін тарту тізіміне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түзетуге сәйкес, шетелдіктің қатысу үлесі 100% болатын қазақстандық заңды тұлғаның бірінші басшысы мен оның орынбасары қызметін атқаратын шетелдіктерге жергілікті атқарушы органдардың рұқсаты қажет емес (осындай лауазымдар бойынша бір ғана адамға дейін).
Бұл норма заңсыз миграцияны болдырмау үшін енгізіліп отыр және нақты мақсатты тұлғаларды, яғни кәсіпкерлік қызметпен айналысуға ниет білдірген шетелдік бизнесмендерді тануға ұсынылады.
Қаулы 2025 жылғы 31 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
Еске салсақ, шетел азаматтарының мына категориялары да осы тізімге кіреді:
- қандастар;
- кәсіпкерлік қызмет үшін келген бизнес-иммигранттар;
- босқын мәртебесін алған немесе баспана іздеуші куәлігін алғандар;
- "Халықтың көші-қоны туралы" заңға сәйкес гуманитарлық мақсатта келген иммигранттар;
- ҚР соттарының үкімдері бойынша шартты түрде немесе қоғамнан оқшаулауға жатпайтын жазаларға кесілгендер;
- адам саудасының құрбандары, адам саудасына қатысты нақты қылмыстық іс бойынша сот үкімі шыққанға дейін;
- Қазақстанда отбасы қайта қосылуы мақсатында кірген, кемінде үш жыл некеде тұрған жұбайлар, шақыратын тарап – ҚР азаматтары;
- Қазақстанда оқу орындарында күндізгі оқу барысында сабақтан бос уақытында жұмыс істейтіндер;
- 2014 жылғы 29 мамырдағы ЕАЭО туралы келісімге қатысушы мемлекеттердің азаматтары;
- теңіз, өзен, әуе және темір жол көлігінің экипаж мүшелері;
- әртістер, режиссерлер, дирижерлер, хор меңгерушілері, балетмейстерлер, спортшылар мен бапкерлер;
- "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушылары мен органдары тартатындар;
- РК халықаралық аэроғарыш қызметі саласындағы келісімдер шеңберінде космикалық зымыран кешенін құру және жердегі инфрақұрылымды пайдалану мамандары;
- халықаралық білім саласындағы келісімдер бойынша педагогикалық қызметпен айналысатындар, сондай-ақ халықаралық интеграциялық оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын ұйымдарда – ұйым штатындағы 50%-дан аспайтын мөлшерде;
- білім беру ұйымдарының профессорлық-оқытушылық құрамынан, оларға ҚР заңнамасында бекітілген ерекше мәртебе берілгендер және экономика салаларына кадр дайындайтын жетекші және оқытушы лауазымдардағы мамандар;
- іскерлік мақсаттағы қызметтік іссапарда жүргендер, жыл ішінде 120 күннен аспайтын мерзімге;
- ҚР үкіметімен 50 миллион АҚШ долларынан астам инвестициялық сомасы бар келісімшарттар жасалған ұйымдардың бірінші басшылары және басым салалардағы инвестициялық қызметпен айналысатын заңды тұлғалардың бірінші басшылары;
- ұлттық басқарушы холдингте жоғары білімді, құрылымдық бөлімшелерді басқаратын лауазымдарда жұмыс істейтіндер;
- ұлттық басқарушы холдингтің директорлар кеңесінің мүшелері ретінде тартылатындар;
- инвестор визасын алғандар (отбасылық мүшелер мен асыраушылыққа тәуелділерді қоспағанда);
- "TURAN" арнайы экономикалық аймағының қызметін үйлестіруші ретінде жұмыс істейтіндер.
