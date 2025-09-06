Ақтау әуежайында ірі есірткі партиясымен бірге ер адам ұсталды
2025 жылдың 5 қыркүйегінде полиция Ақтау әуежайында есірткі партиясымен ер адамның ұсталғанын хабарлады. Ал Ақтау қаласының халықаралық әуежайы аймағында арнайы операцияны 2025 жылдың 27 тамызында прокуратураның үйлестіруімен және жедел-іздестіру іс-шаралары барысында, Маңғыстау облысы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасы қызметкерлері ЖҚАЖ-пен бірлесіп жүргізді.
"Санкцияланған тінтулер кезінде ішінде жалпы салмағы шамамен 50 грамм болатын героин салынған 40 капсула бар полиэтилен пакет табылды. Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 296-бабы 4-бөлігі, яғни аса ірі мөлшерде есірткі заттарын сату мақсатынсыз заңсыз сақтау, тасымалдау, сатып алу, жөнелту дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды". Маңғыстау облысы ПД баспасөз қызметі
Сурет: Маңғыстау облысы ПД баспасөз қызметі
Мұндай іс-шаралар "Заң және тәртіп" қағидаты аясында заңның үстемдігін, азаматтардың қауіпсіздігін және қоғамдық тәртіпті нығайтуды қамтамасыз етуге бағытталған нашақорлыққа қарсы кешенді жұмыстың бір бөлігі болып табылады.
