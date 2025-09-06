#Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
Құқық

Ақтау әуежайында ірі есірткі партиясымен бірге ер адам ұсталды

Ақтау әуежайы, ірі есірткі партиясы, ер адам, ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2025 10:17 Сурет: Маңғыстау облысы ПД баспасөз қызметі
Ақтау әуежайы ауданында полиция есірткі партиясын тәркіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылдың 5 қыркүйегінде полиция Ақтау әуежайында есірткі партиясымен ер адамның ұсталғанын хабарлады. Ал Ақтау қаласының халықаралық әуежайы аймағында арнайы операцияны 2025 жылдың 27 тамызында прокуратураның үйлестіруімен және жедел-іздестіру іс-шаралары барысында, Маңғыстау облысы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасы қызметкерлері ЖҚАЖ-пен бірлесіп жүргізді.

"Санкцияланған тінтулер кезінде ішінде жалпы салмағы шамамен 50 грамм болатын героин салынған 40 капсула бар полиэтилен пакет табылды. Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 296-бабы 4-бөлігі, яғни аса ірі мөлшерде есірткі заттарын сату мақсатынсыз заңсыз сақтау, тасымалдау, сатып алу, жөнелту дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды". Маңғыстау облысы ПД баспасөз қызметі

Ақтау әуежайы, ірі есірткі партиясы, ер адам , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2025 10:17

Сурет: Маңғыстау облысы ПД баспасөз қызметі

Мұндай іс-шаралар "Заң және тәртіп" қағидаты аясында заңның үстемдігін, азаматтардың қауіпсіздігін және қоғамдық тәртіпті нығайтуды қамтамасыз етуге бағытталған нашақорлыққа қарсы кешенді жұмыстың бір бөлігі болып табылады.

Сурет: Маңғыстау облысы ПД баспасөз қызметі

Бұған дейін Ақтөбе қаласында жүргізілген жедел іс-шаралар барысында 31 жастағы рэпер ұсталғаны белгілі. Ол көлік рөлінде есірткілік масаң күйде болған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
