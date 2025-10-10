Астанада автосалонда тұрған көлікті жас жігіт өз бетімен айдап кеткен
Сурет: Ақмола облысы ПД баспасөз қызметі
10 қазанда, таңертең Ақмола облысында ерекше оқиға болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өңірлік полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, таңғы сағат 06:40 шамасында "Көкшетау-Рузаевка" тас жолының 36-шақырымында патрульдік полиция батальонының қызметкерлері мемлекеттік нөмірсіз келе жатқан Kia Cerato автокөлігін байқайды.
"Жүргізушінің мінез-құлқы күдік тудырды және тексеру үшін көлік тоқтатылды.Белгілі болғандай, жүргізуші куәлігі жоқ жас жігіт көлік жүргізген. Одан әрі талқылау барысында оның Астанадағы автосалонда жұмыс істейтіні және туыстарына бару үшін жаңа көлікті тікелей жұмыстан ұрлап кеткені белгілі болды.Полицейлер дереу елорданың әріптестерімен байланысқа шықты. Олар ұрлық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғаны, ал көлік құралы іздеуде екенін растады. Бір қызығы, жүргізуші алкогольді тұтынбаған, бірақ полицейлердің айтуынша, жүргізуші куәлігінің болмауы оны жол қозғалысына ықтимал қауіпті қатысушы етеді. Біз ықтимал апаттың алдын алғанымызға сенімдіміз. Жүргізуші куәлігі жоқ адам қажетті жүргізу дағдыларына үйретілмеген және айналасындағыларға қауіп төндіреді", делінген полиция хабарламасында.
Ұсталған адам одан әрі тексеру үшін Көкшетау қалалық полиция бөлімі қызметкерлеріне берілді.
