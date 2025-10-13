#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Құқық

600 мың теңгенің тортына қатысты дау: сот тыңдалымы кейінге шегерілді

Аселина Батыр, блогер, торт, дау, Астана, сот тыңдалымы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 18:51 Сурет: Instagram/akbergenova_nurshat
Астанада 2025 жылғы 13 қазанда кондитер Нұршат Ақбергенованың блогер Аселина Батырдың үстінен түсірген азаматтық талап-қою арызы бойынша негізгі сот талқысы өз жалғасын тапты. Дауға түрткі - 600 мың теңгенің торты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отырыс басында судья Гүлзада Рашқалиева Азаматтық іс жүргізу кодексінің 77, 268 және 269-баптарына сәйкес, іске филолог-маман, сот сарапшысы, республикалық сот сарапшылары палатасының мүшесі Бану Сагеданова тартылатынын хабарлады.

Ол маманға талапкердің пікірінше, ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін мәлімдемелер бар жарияланымдарға талдау жүргізу тапсырылғанын атап өтті. Сарапшы мәтінде осындай мәліметтердің бар-жоғын, олар қандай нысанда – мәлімдемелер, болжамдар пікірлер немесе бағалау ретінде ме және Нұршат Ақбергенованың беделі туралы теріс пікір қалыптастыруға қабілетті ме, жоқ па, соны  анықтауы тиіс.  Сараптама жүргізу бойынша шығыстар талапкер мен жауапкерге теңдей бөліп өтеу жүктелетін болады.

"Маманды тартуға және талап қою талаптарын бекітуге байланысты сот істі сарапшыға жібереді. Қорытындыларымен танысу үшін содан соң тараптарға жіберілетін болады. Кейін сот талқысы күні белгіленеді. Әзірге, бір апта уақыт бар. Сот отырысы белгісіз күнге дейін кейінге қалдырылады", деп сөзін түйіндеді Гүлзада Рашқалиева.

2025 жылғы 30 қыркүйекте Астана қаласының азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотында кондитер Нұршат Ақбергенованың блогер Аселина Батырға қатысты заматтық талап-арызы бойынша алдын ала сот тыңдалымы өтті.  

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ІІМ басшысы зейнеткердің қабырғасын сындырған полицейге қатысты пікір білдірді
19:15, Бүгін
ІІМ басшысы зейнеткердің қабырғасын сындырған полицейге қатысты пікір білдірді
600 мың теңгелік торт үшін сот: кондитер блогерден 3,5 миллион теңге талап етуде
15:37, 30 қыркүйек 2025
600 мың теңгелік торт үшін сот: кондитер блогерден 3,5 миллион теңге талап етуде
Астанада Бишімбаевқа қатысты сот тыңдалымы жалғасып жатыр
17:58, 12 наурыз 2024
Астанада Бишімбаевқа қатысты сот тыңдалымы жалғасып жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: