Ақсудың құрылыс бөлімінің басшысы мердігермен бірге бюджеттен 291 млн теңге жымқырған
Сурет: Zakon.kz
2024 жылы Ақсу қаласының прокуратурасы төрт дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы бойынша орындалған жұмыстар актілеріне заңсыз қол қойылғанын анықтаған. Тергеу барысында арнайы прокурорлар мемлекетке 290 миллион теңгеден астам шығын келтірілгенін әшкерледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2025 жылғы 3 қазанда Ақсу қаласының мамандандырылған ауданаралық соты аса ірі көлемдегі бюджет қаражатын талан-таражға салу ісі бойынша үкім шығарды. Айыпталушылар орындығында Ақсу қаласының құрылыс бөлімінің бұрынғы басшысы мен мердігер компания өкілі отырды, екеуі де 7 жыл бас бостандығынан айырылды. Бұл сот процесі өзгелерге ескерту сипатына ие болып, оған мемлекеттік органдардың басшылары қатысты", делінген 2025 жылғы 13 қазандағы облыстық прокуратура хабарламасында.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
