"Бұл - менің жанайқайым". Депутат Ішкі істер министрін неге сынағанын айтты
Мәжілісте "Құқық бұзушылықтың алдын алу туралы" заң жобасын талқылау барысында депутат Бақытжан Базарбек пен палата төрағасы Ерлан Қошанов арасында қысқа, бірақ елең еткізерлік сөз алмасу болды. Спикер депутатты сын айтқан кезде жеке басқа өтпеуге шақырды.
Мәжіліс депутаты Алматыда, Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстарында тау қойнауында заңсыз өндіріс жүргізіліп жатқанын айтты.
"Жергілікті әкімдіктер жанынан комиссиялар құрып, материалдарды сіздерге жолдайды, бірақ бәрібір қылмыстық іс қозғалмайды. Бір Талғар ауданында 9 факт анықталды, бірақ 4 факт бойынша "қылмыстық құрам жоқ" деген қорытынды шығарылған. Мұны қалай түсінуге болады? Алматы бойынша мен 12 фактіні анықтадым, бірақ олар бойынша бір де бір қылмыстық іс қозғалған жоқ. Оны мен көремін, комиссия көреді, бірақ, неге екенін, полиция көрмейді? Неге полицейлер алақан жайып, құр қарап отыр? Бірнеше рет айтып жатқаным жоқ, айта-айта шаш ағаратын болды. Профилактика жоқ. Учаскелік инспекторлар өз учаскелерінде жұмыс істемейді. Мен заңсыз өндіріс фактілері туралы бірнеше рет айттым, материалдарды Бас прокуратураға жолдадым бірақ сіздің ведомство тарапынан еш реакция жоқ. Сіздің өзіңіз маған олардың хабарласатынын айтқансыз, бірақ маған әлі ешкім қоңырау шалған жоқ", - деді депутат.
Оның айтуынша, қазіргі жағдайда профилактика туралы айту ертерек. Депутат өз сөзі сындарлы түрде қабылданып, нақты шаралар қабылдауға негіз болады деп үміт білдірді. Кейін Мәжіліс дәлізінде Бақытжан Базарбек журналистерге берген сұқбатында бұл "жан айқайы" болғанын, жеке басқа өтпеуі керектігін мойындады.
"Неге? Себебі, біріншіден, министр бұдан әрі қарай сынап-мінейтін түк қалмағанын түсінуі керек. Халықтың полицияға деген сенімі қазір өте төмен деңгейде. Біз қылмыскерлерден емес, полицияның өзінен қорқамыз. Ашығын айтайықшы, егер іске ықпалды адамдардың қатысы болса, қылмыстық істер жиі жабылып жатады. Тау бөктеріндегі жағдайды қарапайым мысал ретінде алайықшы, мен министрді қатты сынға алдым, өйткені қоғам қайраткерлерінен, журналистерден, белсенділерден және қарапайым азаматтардан бұл ретте материалдар үнемі келіп түседі. Мен бұл материалдарды Бас прокуратураға жолдап, мәселе көтеріп, олардан «тауларды талқандау фактілері бойынша қылмыстық істер қайда» деп сұраймын ғой? Өйткені, таулар шынымен де бұзылып жатыр", - деді ол.
Депутаттың айтуынша, ІІМ-де заң бұзушылықтарды анықтап, қылмыстық іс қозғауға тиіс мамандандырылған табиғатты қорғау полициясы бар. Алайда, ҚК мен ӘҚБтК-де тиісті баптардың болуына қарамастан, іс жүрмей жатыр.
"Адам жүгініп, іс қозғалмаған кезде, әрине, полицияға деген сенім жоғалады. Полиция, біздің полиция, менің өзімді қорғай алмады. Кейбір адамдар маған келді, сол кезде олардан қорғай алмайды. 2023 жылы өте көп (жер учаскелері - шамамен ред.) жер телімі, онда да тау бөктерінде олигархтардың меншігіне өтіп кеткен. Сол кезде аты-жөндерін атап тұрып айттым. Содан кейін бір адамдар келіп, бала арбасын өртеп жіберді. Үйдің дәл жанында болды. Мақсаты - депутатты қорқытып-үркіту. Содан кейін полиция қылмыстық іс қозғады. Бірақ қылмыстық іс тек 2-3 аптаға ашық болды, одан кейін оны жауып тастады. Психологиялық сараптама жүргізілді және мұның бәрін жасаған адам жынды болып шықты", - деді ол.
Алайда, оның айтуынша, полиция ол адамның кімнің атынан келіп, кімнің бұйрығымен арбаны өртегенін одан әрі зерттемеді.
"Полицейлер, тіпті маған, депутатқа, жариялауым үшін видеоны беруден бас тартты. Көрдіңіз бе? Сонымен қатар, біз кейбір қылмыстық істер бойынша қылмыс сәті түсірілген видеолар әлеуметтік желіде жарияланып жататынын көреміз. Егер бұл шынымен де "қызметтік пайдалануға арналған" материалдар болса немесе құпия деректер болса, онда олар қалай жарияланып кетуі мүмкін? Ал неліктен депутатқа бас тартады?"- деді Бақытжан Базарбек.
Ол бұл сұрақтарды дау тудыру үшін емес, негізді жауаптар алғысы келетіндіктен алға тартқанын баса айтты.
Бұған дейін депутат Дүйсенбай Тұрғанов кәсіпкерлерге артық төленген миллиардтаған ҚҚС-ты қайтаруды талап еткен болатын.