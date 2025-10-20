Жетісу облысында жерасты зертханасы жойылды
Тінту кезінде полиция қызметкерлері кәсіби зертханалық құрал-жабдықтарды, 6,4 келіден астам мефедрон есірткі затын, сондай-ақ өндірістік мақсатта пайдаланылмақ болған прекурсорлардың қалдығы бар 200 литрлік реакторды тәркіледі.
Күдіктілер ұсталып, қамауға алынды. Талдықорған қаласындағы Жетісу облысының мамандандырылған сотының үкімімен үшеуі де кінәлі деп танылып, әрқайсысы 16 жылға бас бостандығынан айырылды.
Полицияның мәліметінше, атқарылған жедел шаралардың арқасында ірі есірткі тобының әрекетіне нүкте қойылып, көптеген адам өмірін жалмауы мүмкін қайғылы оқиғалардың және жаңа тәуелділіктердің алдын алынды. Полиция тұрғындарды қоғамдағы қауіпсіздікке бейжай қарамауға шақырады.
"Егер есірткіні пайдалану, сақтау немесе тарату фактілері туралы ақпарат білсеңіздер, дереу 102 нөміріне немесе полицияның ресми әлеуметтік желілеріндегі жеке хабарламалар арқылы хабарлауға болады. Анонимдікке толық кепілдік беріледі", делінген полиция хабарламасында.
