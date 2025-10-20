#Қазақстан
Құқық

Жетісу облысында жерасты зертханасы жойылды

Зертхана, есірткі, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 19:16 Сурет: polisia.kz
Ескелді ауданында жүргізілген арнайы операция кезінде құқық қорғау органдары жасырын және мұқият жабдықталған жерасты зертханасын анықтады. Тергеу барысында екі шетел азаматы мен Астана қаласының тұрғыны синтетикалық есірткі өндірумен айналысқаны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тінту кезінде полиция қызметкерлері кәсіби зертханалық құрал-жабдықтарды, 6,4 келіден астам мефедрон есірткі затын, сондай-ақ өндірістік мақсатта пайдаланылмақ болған прекурсорлардың қалдығы бар 200 литрлік реакторды тәркіледі.

Күдіктілер ұсталып, қамауға алынды. Талдықорған қаласындағы Жетісу облысының мамандандырылған сотының үкімімен үшеуі де кінәлі деп танылып, әрқайсысы 16 жылға бас бостандығынан айырылды.

Полицияның мәліметінше, атқарылған жедел шаралардың арқасында ірі есірткі тобының әрекетіне нүкте қойылып, көптеген адам өмірін жалмауы мүмкін қайғылы оқиғалардың және жаңа тәуелділіктердің алдын алынды. Полиция тұрғындарды қоғамдағы қауіпсіздікке бейжай қарамауға шақырады.

"Егер есірткіні пайдалану, сақтау немесе тарату фактілері туралы ақпарат білсеңіздер, дереу 102 нөміріне немесе полицияның ресми әлеуметтік желілеріндегі жеке хабарламалар арқылы хабарлауға болады. Анонимдікке толық кепілдік беріледі", делінген полиция хабарламасында.

Бұған дейін Шымкентте полицейлер ірі көлемде ақша жымқырған күдіктілерді құрықтағаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шымкентте есірткі зертханасы жойылды
12:42, 26 маусым 2024
Шымкентте есірткі зертханасы жойылды
Алматы облысында арнайы операция кезінде есірткі зертханасы жойылды
09:28, 09 қаңтар 2023
Алматы облысында арнайы операция кезінде есірткі зертханасы жойылды
Қарағандыда ірі есірткі зертханасы жойылды
09:38, 02 желтоқсан 2024
Қарағандыда ірі есірткі зертханасы жойылды
Соңғы
Танымал
