Құқық

"Семей орманы" мекемесі филиалының директоры жұмысынан босатылды

Семей орманы, Бородулиха, филиал, директор, жұмыстан босату, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 21:49 Сурет: Zakon.kz
"Семей орманы" филиалына заң бұзған тұлғалардың жұмысқа қабылданғаны анықталды. Бұрын заңсыз ағаш кесу және бөтен мүлікті ұрлау фактілері бойынша жауапкершілікке тартылған адамдар жұмысқа орналасқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сондай-ақ, Бородулиха ауданы прокуратурасының мәліметінше, жүргізуші куәлігінен айырылған арнайы техника жүргізушісі де жұмысқа қабылданған. Осылайша, орман дайындаудың заңдылығын бақылау міндеті бұған дейін мүліктік және өзге де қылмыстар үшін сотталған өндірістік учаске шеберіне жүктелген. Бұдан бөлек, дайындалған ағаштың санатын заңсыз арзанырақ түрге өзгерту фактісі тіркелген, бұл өнім құнының төмендеуіне алып келген.

"Филиал басшылығының жұмысын тиісінше ұйымдастырмауы мен әрекетсіздігі салдарынан 2024 жылдың соңына қарай 4 мың текше метрден астам дайындалған ағаш іске асырылмай, 80 млн теңгеден астам қаржы жоғалтылған. Бұл қаражат кәсіпорынның 75 млн теңге көлеміндегі салық берешегін толық өтеуге мүмкіндік берер еді. Аудан прокуратурасының қадағалау актісінің негізінде аталған қызметкерлермен еңбек шарттары бұзылды. Дайындалған ағашты өткізу және салық берешегін өтеу бойынша шаралар қабылданды. Филиал директоры қатаң сөгіс түріндегі тәртіптік жауапкершілікке тартылып, кейін қызметінен босатылды". Абай обылысы прокуратурасының баспасөз қызметі

Айта кетсек, "Семей орманы" мемлекеттік табиғи резерватының қызметкерлері мен Абай облысының жергілікті тұрғындары көшеттерді ұрлады деген күдікке ілінген болатын.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
