#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.65
607.02
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.65
607.02
6.48
Құқық

Астанада гашиш саудасының арнасы әшкереленді

Гашиш, Астана, арна, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 21:46 Сурет: polisia.kz
Елордада жүргізілген жедел іс-шаралар барысында көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылған шетел азаматы ұсталды. Тінту кезінде одан өзіне тән иісі бар, өсімдік тектес зат салынған қағаз қорап табылып, оның гашиш екені анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, есірткі заты тәркіленіп, күдіктіге қатысты қылмыстық іс қозғалды.

"Одан әрі жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде тәркіленген есірткіні сатуға қатысы бар тұлға анықталды. Оның 57 жастағы жүк тасымалдаушы болып жұмыс істейтін елорда тұрғыны екені белгілі болды. Тұрғылықты жері бойынша жүргізілген тінту кезінде шамамен 6 келі гашиш табылды. Сатуға дайындап қойған 10 қаптама есірткі заты мен 110 қағаз орам, сондай-ақ өлшеуге және буып-түюге арналған таразы мен құралдар тәркіленді. Ер адам есірткі заттарын таныстары арқылы орамдарды сатып алушыларға қолма-қол беріп отырған. Барлық тәркіленген зат айғақ ретінде алынды, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Күдіктілерге қатысты қылмыстық іс қозғалды", делінген полиция хабарламасында.

Полиция есірткі заттарын сақтау, сату және тарату үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ескертеді.

Айта кетсек, 2025 жылы 1 қарашада Орал қаласының тұрғынынан полицейлер 12 келі есірткі затын тәркілеген болатын

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Абай облысында күдіктіден 100 келіден астам марихуана мен 7 келі гашиш тәркіленді
11:11, 23 шілде 2025
Абай облысында күдіктіден 100 келіден астам марихуана мен 7 келі гашиш тәркіленді
ШҚО-да ауыл тұрғынынан гашиш пен марихуана тәркіленді
10:17, 04 желтоқсан 2023
ШҚО-да ауыл тұрғынынан гашиш пен марихуана тәркіленді
ШҚО тұрғынынан марихуана тәркіленді
12:18, 29 қыркүйек 2023
ШҚО тұрғынынан марихуана тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: