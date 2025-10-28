Қазақстанда нөсерлі кәріз арқылы жүргізілетін су бұру мен тазарту жұмыстарына төлемақы құны өзгеруі мүмкін
Әдістеме жауын-шашын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаж суларын бұру және тазарту жөніндегі қызметтердің құнын қалыптастырудың ашық және экономикалық негізделген тәсілін қамтитын көрсетілетін қызметтердің құнын есептеу және жауын-шашын, су жинау алаңы, ағын коэффициенті және өзге де техникалық сипаттамалары.
Ақы төлеудi елдi мекеннiң орталықтандырылған нөсерлiк кәрiз жүйелерiне қосылған меншiктi нөсерлiк кәрiз жүйелерi бар заңды тұлғалар жүргiзетiн болады.
Елді мекендерде нөсер кәрізін салу есебінен елді мекеннің аумағынан жаңбыр, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаж суларын су басуды және бұруды азайту.
Шығыстарды осы эмиссияларды құрайтын ұйымдарды салық төлеушіні ұстауға ауыстыра отырып, қызметтерге арналған тарифтерді ашық және экономикалық негізделген қалыптастыруды қамтамасыз ету.
Жоба 2025 жылғы 11 қарашаға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.