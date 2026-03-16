#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.29
562.92
6.1
Қазақстан президенті туристік сала мен балалар спортын қолдауға арналған заңға қол қойды

16.03.2026 16:30 Фото: pexels
Қасым-Жомарт Тоқаев "Туристік саланы және балалар спортын қолдауға байланысты Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Заңдағы басты өзгеріс – балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінде (ДЮСШ) әр спортшыға қаржыландыру нормасын енгізу.

Бұл бір спортшыға жыл сайын бөлінетін шығынды қазіргі орташа 233 мың теңгеден 415 мың теңгеге дейін көбейтуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар заң біртұтас оператордың қаржылық есептілігін жыл сайын міндетті аудиттен өткізуді қарастырады. Бұл оператор бюджеттен тыс қаражаттарды спорт және дене шынықтыру саласын дамытуға бөледі.

Заң туристік саланы да қолдауды көздейді.

Оның ішінде:

  • туристік өнімге қойылатын талаптарды белгілеу және мемлекеттік қолдау шараларын жүзеге асыруда профильдік министрліктің өкілеттігі нақтылауда;
  • туристік нысандар мен маршруттардағы санитарлық-гигиеналық құралдарды қамтамасыз етуге кәсіпкерлік шығындарының бір бөлігін субсидиялау тәртібі анықталды;
  • визит-орталықтар мен туристік орналастыру орындарын салу және қайта жаңғырту кезінде кәсіпкерлердің шығындарының бір бөлігін өтеу механизмі бекітілді.

Парламент депутаттары бұрын хабарлағандай, бұл шаралар туристік инфрақұрылым сапасын жақсартып, балаларға арналған спорт объектілерін қолжетімді етеді.

