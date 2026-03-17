Қазақстанда тек шетелдіктерге арналған жаңа ойын-сауық орындары ашылады
Атап айтқанда, "Ойын-сауық мекемелерінің, букмекерлік кеңселер мен тотализаторлардың (билет кассаларының) орналасуы" туралы бап толықтырылды.
Оған сәйкес ойын орындары мына өңірлерде ашылады:
- Маңғыстау облысында Каспий теңізінің жағалауында;
- Жетісу облысының Панфилов ауданында және Алакөл жағалауында;
- Алматы облысының Талғар ауданында;
- Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданындағы Марқакөл аумағында.
Сонымен қатар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда, тарихи-мәдени маңызы бар жерлерде, сондай-ақ қорғаныс пен ұлттық қауіпсіздікке арналған аумақтарда казино, ойын автоматтары залдары, букмекерлік кеңселер мен тотализаторларды орналастыруға тыйым салынады.
Заң жаңа нормамен толықтырылып, аталған өңірлерде орналасатын казино, ойын автоматтары залдары, букмекерлік кеңселер мен тотализаторларға тек шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ осы мекемелердің қызметкерлері және қызметтік міндеттерін орындауына байланысты сол жерде жүрген өзге де адамдар ғана кіре алатыны белгіленді.
2026 жылғы 16 наурызда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев туризм саласы мен балалар спортын қолдауға бағытталған заңға қол қойған болатын. Сондай-ақ бұл заң дене шынықтыру мен спортты дамытуға арналған бюджеттен тыс қаражатты бөлетін бірыңғай оператордың қаржылық есептілігіне жыл сайын міндетті аудит жүргізуді енгізеді.