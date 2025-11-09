Атырауда әуежайда бомба туралы жалған мәлімдеме жасаған ер адам ұсталды
2025 жылғы 8 қарашада Атырау әуежайында "Атырау – Алматы" рейсіне тіркелу кезінде ер адам қол жүгінде жарылғыш құрылғысы барын айтып, жұртты дүрліктірген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ер адамнің өтірік айтқаны белгілі болды.
Аталған факті бойынша Көліктегі ПД ҚР ҚК-нің 273-бабы, яғни "Терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама жасау" бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Жәбірленушілер мен зардап шеккендер жоқ, әуежайдың жұмысы штаттық режимде жүзеге асырылуда, деп нақтылады ведомстводан.
ҚР ҚІЖК-нің 201-бабына сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге де мәліметтері жария етуге жатпайды.
Бұған дейін Ақтау әуежайында ірі есірткі партиясымен бірге ер адамның ұсталғаны хабарланған.
