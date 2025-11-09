#Халық заңгері
Құқық

Атырауда әуежайда бомба туралы жалған мәлімдеме жасаған ер адам ұсталды

Әуежай, Атырау, бомба, жалған мәлімдеме, ер адам, ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 13:44 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 8 қарашада Атырау әуежайында "Атырау – Алматы" рейсіне тіркелу кезінде ер адам қол жүгінде жарылғыш құрылғысы барын айтып, жұртты дүрліктірген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ер адамнің өтірік айтқаны белгілі болды.

Аталған факті бойынша Көліктегі ПД ҚР ҚК-нің 273-бабы, яғни "Терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама жасау" бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Жәбірленушілер мен зардап шеккендер жоқ, әуежайдың жұмысы штаттық режимде жүзеге асырылуда, деп нақтылады ведомстводан.

ҚР ҚІЖК-нің 201-бабына сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге де мәліметтері жария етуге жатпайды.

Бұған дейін Ақтау әуежайында ірі есірткі партиясымен бірге ер адамның ұсталғаны хабарланған.

Астана әуежайындағы "бомба" туралы әзіл қылмыстық іспен аяқталды
10:06, 14 маусым 2023
Астана әуежайындағы "бомба" туралы әзіл қылмыстық іспен аяқталды
Алматы әуежайында ер адам өзін өртеп жібермек болды
22:41, 25 тамыз 2025
Алматы әуежайында ер адам өзін өртеп жібермек болды
Талдықорғанда бомба туралы жалған ақпарат берген ер адам сотталды
10:25, 29 қараша 2022
Талдықорғанда бомба туралы жалған ақпарат берген ер адам сотталды
