Құқық

Атырауда боди-массаж маманы өз тұтынушысын өлтірді деген күдікке ілінді

Массаж, боди, Атырау, ер адам, тұтынушы, кісі өлтіру, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 20:43 Сурет: pexels
Атырауда боди-массаж қызметіне жүгінген ер адам кісі қолынан қаза тапты. Марқұм мен массаж жасаушы әйел маманның арасында жанжал туындап, арты төбелеске ұласқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу мәліметтері бойынша, жеке қабылдау кезінде әйел мен оның 30 жастағы тұтынушысы арасында жанжал туындаған. Өзара түсініспеушіліктің неден туындағаны белгісіз, бірақ жанжалдың ушыққаны сонша әйел адам пышақты қолына алып, ер адамға сілтеген.

Маман оқиға орнына жедел жәрдем қызметін өзі шақырған, бірақ жәбірленушіні құтқару мүмкін болмады. Ол дәрігерлер келгенге дейін жан тапсырған.

Іс сот өндірісіне алынып, "Кісі өлтіру" бабы бойынша айқындалды.

Бұған дейін Астанада 2016 жылы орын алған кісі өлтіру қылмысы тоғыз жылдан кейін ДНҚ-технологияларының көмегімен ашылғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шымкентте екі жігіт төбелесіп, бірі қаза тапты
13:04, 31 тамыз 2023
Шымкентте екі жігіт төбелесіп, бірі қаза тапты
Жаңа жыл кеші: Алматыдағы кафелердің бірінде шетелдік студенттер жаппай төбелес ұйымдастырды
09:57, 02 қаңтар 2025
Жаңа жыл кеші: Алматыдағы кафелердің бірінде шетелдік студенттер жаппай төбелес ұйымдастырды
Қостанай облысында полиция қызметкері әйелін өлтірді деген күдікке ілінді
12:56, 03 қараша 2023
Қостанай облысында полиция қызметкері әйелін өлтірді деген күдікке ілінді
