Петропавлда медбикеге тіл тигізген әйелге айыппұл салынды
Петропавл қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотында қала тұрғыны С-ға қатысты қызметтік міндеттерін атқару барысында медициналық қызметкерге құрметсіздік таныту фактісі бойынша әкімшілік іс қаралды.
Іс материалдарына сәйкес, 2025 жылғы 10 қазанда №1 қалалық емхананың фельдшері үй-үйді аралау кезінде медициналық есепте тұрған құқық бұзушының тұрғылықты жеріне барған. Қызметтік міндеттерін орындау барысында медицина қызметкеріне пациент тарапынан агрессивті мінез-құлық танытылған: ол бөгде адамдардың көзінше фельдшерге балағат сөздер айтып, оны баспалдақ алаңынан шығарып жіберуге тырысқан.
"Сот отырысында С. өз кінәсін мойындады. Сот оның әрекеттерін ҚР ӘҚБтК-нің 80-1-бабының 2-бөлігі бойынша саралады. Жаза тағайындау кезінде құқық бұзушының жасы және әкімшілік қамауға алу мүмкін еместігі ескеріліп, 82 572 теңге мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынды. Сонымен қатар, заңнамада көзделгендей, жедел төлем жасаған жағдайда 30% жеңілдік қарастырылды". Петропавл қаласы әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған соты
Сот қаулысы заңды күшіне енді.
Мәжіліс депутаттары 2025 жылғы 12 қарашада ҚР Қылмыстық кодексі мен Қылмыстық-процестік кодексіне енгізілетін өзгерістер мен түзетулерді қамтитын құжатты қарауға алды. Онда медицина қызметкерлеріне күш қолданған жағдайға қатысты жазаны қатаңдату жоспарланған.