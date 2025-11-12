#Халық заңгері
Құқық

Кәмелетке толмаған қызды күштеп жезөкше еткен жасөспірімдердің ата-аналары жазаны жеңілдетуді сұрады

Түрме, сотталғандар, Қызылорда, кәмелетке толмаған қыз, жезөкше, жасөспірімдер, ата-аналар, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 22:13 Сурет: pixabay
Кәмелетке толмағанға қатысты жасалған қылмыстық істер бойынша сотталғандардың адвокаттары мен ата-аналары алдында шығарылған жазаны жұмсартуды сұрап, Кассациялық сотқа жүгінді. Алайда сот шешімі өзгеріссіз қалдырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кассациялық соттың мәліметінше, сот үкімімен кәмелетке толмағандар (алтау) жәбірленуші қатарласын жезөкшелікпен айналысуға тарту, ірі мөлшерде пайда табу мақсатында қорқытып-үркіту, көрінеу кәмелетке толмаған адамға қатысты азаптау баптары бойынша кінәлі деп танылған. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша әрқайсысына 4 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалған.

Кассациялық сотқа сотталғандардың адвокаттарының, қорғаушыларының (туысқандарының) сотталғандарға қатысты бас бостандығынан шектеу жазасын тағайындау туралы кассациялық шағымдары келіп түскен.

Кассациялық сот бірінші сатыдағы соттың және апелляциялық сатыдағы соттың қаулысымен келесі негіздермен келіседі:

  • Сотпен істің мән-жайлары дұрыс анықталған;
  • Сотталғандардың кінәлары сотта зерттелген дәлелдемелермен, жәбірленуші және куәлардың айғақтарымен, сот сараптамалардың қорытындыларымен толық расталған.
  • Жәбірленуші жақтың азаматтық талап қоюы дұрыс шешілген.
  • Сотталғандарға жаза қылмыстық заң баптарының санкциясы шегінде, жасалған құқық бұзушылықтың қоғамдық қауіптілік сипаты мен дәрежесі, жасаған әрекеттеріне сәйкес, олардың жеке бастары, қылмыс жасаудағы әр қайсысының рөлі, қылмыстық жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар ескеріліп, сотталғандардың түзелулеріне қажетті және жеткілікті тағайындалған.

Сондай-ақ Қызылорда облыстық соты кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының үкімін және Қызылорда облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының қаулысын бұзуға немесе өзгертуге негіз бола алатын материалдық және процессуальдық заңның талаптарының бұзушылықтарын кассациялық сотпен анықталмады.

Бұған дейін Алматыда кәмелетке толмаған қызды мәжбүрлеп жезөкшелікке салған әйел ұсталған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
