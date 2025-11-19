#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Құқық

Жол апатынан адам шығынының көбеюіне байланысты еліміздегі жолдарда бақылау күшейтілді

Бақылау, полиция, жол, жол апаты, арнайы шара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 19:34 Сурет: akorda.kz
18-23 қараша аралығында республика аумағында жол-көлік оқиғаларының жолын кесуге бағытталған "Қауіпсіз жол" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізіліп жатыр. Шараны жүргізуге адам шығынымен болған ауыр жол апаттары себеп болып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шара барысында патрульдеу маршруттары мен полиция қызметкерлерінің саны барынша көбейтіледі. Сонымен қатар жылдамдық режимін сақтау, басып озу және қарсы жолаққа шығу талаптарын бақылау күшейтілді. Ал елдімекендерде жаяу жүргіншілерді қағып кету жағдайларының алдын алу бойынша да қосымша шаралар қабылданады.

"Биыл адам өлімімен аяқталған жол-көлік оқиғалары 31%-ға өскені байқалады. Сондықтан облыстық және аудандық маңызы бар жолдарда рейдтік іс-шаралар үздіксіз ұйымдастырылады. Сондай-ақ заңсыз тасымалдаушылар мен такси қызметіне қатысты тексерулер жандандырылды", - дейді ҚР ІІМ Әкімшілік полициясының Айырықша тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ақбота Боранова.

Айта кетсек, Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров ОКҚ-да өткен брифинг барысында 12 адамның өмірін қиған жуырдағы жол апатынан кейін қандай қорытынды жасалғанын айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында заңсыз жұмыс істеген мигранттар анықталды
15:51, 02 тамыз 2024
Ақмола облысында заңсыз жұмыс істеген мигранттар анықталды
Қазақстанда жол қауіпсіздігін бақылау шаралары күшейтілді
14:55, 05 ақпан 2024
Қазақстанда жол қауіпсіздігін бақылау шаралары күшейтілді
Алматы облысында жол қауіпсіздігін арттыру бойынша жұмыстар белсенді түрде жүргізілуде
13:38, 01 мамыр 2025
Алматы облысында жол қауіпсіздігін арттыру бойынша жұмыстар белсенді түрде жүргізілуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: