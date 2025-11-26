"Үлкен жасын ескердік". "Майқайыңалтын" АҚ қызметкерлерінің өліміне қатысты алты адам сотталды
Тергеу органымен абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеліп соқтырған тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзды деп АҚ-ның бас директоры, оның бірінші орынбасары, шахта директоры, бас инженер және қос учаске басшылары айыпталды.
Сотта 2024 жылдың 4 қаңтарына қараған түні "Майкайнзолото" АҚ-ның апаттық-құтқару қызметінің автобусы қозғалыс кезінде шұңқырға құлап кеткені, жол төсемінің астында бұрынғы тау-кен жұмыстары нәтижесінде пайда болған және жобалық талаптарға сәйкес толтырылмаған жерасты қуыс болғаны, сондай-ақ жол учаскесі дұрыс зерттелмегені, қоршалмағаны немесе қауіпті деп белгіленбегені анықталды. Апат салдарынан автобус толығымен жер астына кеткен. Автобуста болған төрт құтқарушы қаза тапты.
Сотталушылардың кінәсі қылмыстық іс материалдарымен, жауап алынған куәлардың айғақтарымен, арнайы тергеудің хаттамасымен және басты сот талқылауында зерттелген басқа да дәлелдемелер жиынтығымен дәлелденді.
Сот жаза тағайындау кезінде жауаптылықты жеңілдететін мән-жайларды (сотталушылардың соттылығының болмауы, тұрғылықты және жұмыс орны бойынша жағымды мінездемесі, тағы бірінің қамқорлығында кәмелетке толмаған балалардың болуы), шахта директорының 75 жасқа толған жасын және денсаулығының жағдайын ескерді. Іс бойынша ауырлататын мән-жайлар анықталмады.
Сот үкімімен барлық сотталушылар ҚР ҚК-нің 277-бабының 3-бөлігімен кінәлі деп танылды:
- бас директорға 4 жылға бас бостандығынан айыру;
- бас директордың бірінші орынбасары мен бас инженерге 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру;
- қос учаске басшыларына 3 жылға бас бостандығынан айыру;
- шахта директорына ҚК-нің 55-бабы 4-бөлігінің талаптарын қолдана отырып, 75 жасқа толған жасын және денсаулығының жағдайын ескеріп 3 жылға бас бостандығын шектеу түріндегі жазаны тағайындады.
Сондай-ақ сотталушылар екі жыл мерзімге тау-кен саласында басшылық қызметтер атқару құқығынан айырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Айта кетсек, 2024 жылдың 4 қаңтарына қараған түні Павлодар облысындағы "Майкайнзолото" АҚ аумағында опырылып, ішіне құтқарушылар мінген автобус құлаған болатын. Көп ұзамай екі адамның денесі кратерден жер бетіне көтерілді, тағы екеуі хабар-ошарсыз кетті деп танылды. 2024 жылғы 19 шілдеде "Майқайыңалтын" АҚ күшімен жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде 70 метр тереңдіктен бір құтқарушының денесі табылды.