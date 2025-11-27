Қазақстандықтар мен қандастар үшін тұрғын үйді бөлу ережелері өзгерді
Мәселен, коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді бөлуді Отбасы Банкі жүзеге асырады.
Коммуналдық тұрғын үй қорынан алынған тұрғын үй немесе мемлекеттік бюджет есебінен салынған немесе сатып алынған жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй олардың республиканың бюджет заңнамасында айқындалған нысаналы мақсатына сәйкес бөлінеді.
Сондай-ақ, тұрғын үйге мұқтаждардың есебінде тұрған ҚР азаматтары, қандастар ЭЦҚ арқылы коммуналдық тұрғын үй қорынан бөлінетін тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үйді Отбасы Банкінің интернет-ресурсында жеке кабинетте алуға келісім беру туралы өтінішке қол қоятыны нақтыланады.
Келісім болмаған жағдайда, бес жұмыс күні ішінде коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй бірыңғай республикалық электрондық базада, "тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы" электрондық базасында тұрғын үйге мұқтаждар есебінде тұрған қандастарға ҚР келесі азаматтарына бөлінеді.
Коммуналдық тұрғын үй қорынан бөлінетін тұрғын үйден немесе жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үйден бас тартқан кезде есепте тұрған, мұқтаж қазақстандықтар мен қандастар ЭЦҚ арқылы бес жұмыс күні ішінде Отбасы Банкінің интернет-ресурсында жеке кабинеттен бас тарту туралы өтінішке қол қояды.
Сонымен қатар, қағидалар жаңа тармақтармен толықтырылды. Онда қазақстандықтар мен қандастар коммуналдық тұрғын үй қорынан бөлінген тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үй қорынан жалға берілетін тұрғын үйді алуға келісім туралы өтінішке қол қойған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде "Тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы" электрондық базасының жеке кабинетінде (мекенжайы: orken.otbasybank.kz) коммуналдық тұрғын үй қорындағы немесе жеке тұрғын үй қорынан жалға берілетін тұрғын үйді жалдау шартын жергілікті атқарушы органмен тұрғын үй беру туралы шешім негізінде жасасуы тиіс екені көрсетілген.
Жалдау шартына қол қойылғаннан кейін отбасының кәмелетке толған мүшелері (бар болса) екі жұмыс күні ішінде ЭЦҚ арқылы электрондық базада жалдау шартына қол қояды.
Жергілікті атқарушы орган ҚР азаматтары, қандастар және олардың кәмелетке толған отбасы мүшелері жалдау шартына қол қойғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде жалдау шартында қамтылған толтырылған деректердің (мәліметтердің) дұрыстығын тексереді және оған ЭЦҚ арқылы қол қояды не қол қоюдан бас тартады.
Жергілікті атқарушы орган жалдау шартында дәйексіз деректер толтырылған жағдайда ҚР азаматтары мен қандастардан бас тартатыны көрсетіледі.
Сондай-ақ, жалдау шартына өзгеріс енгізу үшін электрондық базаның жеке кабинетінде жалдау шартына өзгеріс енгізу үшін негіздемені растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жалдау шартын өзгертуге өтініш берілетіні толықтырылды.
Қазақстандықтар мен қандастар отбасының кәмелетке толған мүшелері электрондық базада ЭЦҚ арқылы екі жұмыс күні ішінде жалдау шартын өзгертуге өтінішті келіседі.
Өз кезегінде жергілікті атқарушы орган жалдау шартын өзгертуге өтініш келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде жалдау шартына өзгеріс енгізу үшін негіздемені растайтын ұсынылған құжаттарды қарайды.
Жалдау шартын өзгертуге арналған өтінішті және жалдау шартына өзгеріс енгізу мақсатын растайтын құжаттарды қарау қорытындылары бойынша жергілікті атқарушы орган мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:
- өтініш берушінің Жеке кабинетіне жалдау шартына қол қойылған қосымша келісімді жібереді;
- дәлелді бас тартуды шығарады.
Жергілікті атқарушы орган ҚР азаматтары, қандастар дәйексіз деректерді толтырған не жалдау шартына өзгеріс енгізу үшін негіздемені растайтын құжаттар болмаған жағдайда жалдау шартына қосымша келісім жасасудан бас тартатыны көрсетіледі.
Бұйрық 2025 жылғы 7 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.