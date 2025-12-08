Қазақстанда дәрі-дәрмектерді белгілеу механизмі жаңартылады
Өзгерістер, әсіресе, "Тауарларды белгілеу және қадағалау" ақпараттық жүйесінің функцияларын кеңейтуді көздейді.
Жоспар бойынша, аумақтық тарату бөлімшелері құрылып, бұл дәрі-дәрмектердің әрбір жеткізу пунктіне дейін қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, тасымалдау орамдарын екі немесе одан да көп штрих-кодпен белгілеу мүмкіндігі енгізіледі. Бұл шешім сканерлеу мәселелерін жоюға және фармацевтикалық нарық қатысушылары үшін ыңғайлылықты арттыруға бағытталған.
Министрлік атап өткендей, жаңартылған белгілеу және қадағалау механизмдерін енгізу халықты сапасыз және жалған дәрі-дәрмектерден қорғауды күшейтеді, мемлекеттік бақылаудың тиімділігін арттырады және нарықтың ашықтығын қамтамасыз етеді.
Жобаның іске асырылуы дәрі-дәрмектер айналымын цифрландыру және фармацевтикалық секторды реттеуді жетілдіру бағытындағы келесі қадам болады.
Құжат "Ашық НҚА" сайтында 23 желтоқсанға дейін қоғамдық талқылауға қойылған.
Қазақстанда 2024 жылғы 1 шілдеден кейін шығарылған барлық дәрі-дәрмектер міндетті түрде белгілеуге жатқызылады. Жаңа механизм препараттардың зауыттан бастап дәріханаға дейінгі жолын қадағалауға мүмкіндік береді.
Өндірушілер, импорттаушылар, дистрибьюторлар, дәріханалар және медициналық ұйымдар – барлық айналым қатысушылары Tanba тауарларды белгілеу және қадағалау біртұтас операторының жүйесіне тіркеледі. Содан кейін оларға жеке кабинетке кіру мүмкіндігі беріледі, онда белгілеу кодтарымен жұмыс жүргізіледі және дәрі-дәрмектердің барлық кезеңдердегі қозғалысы көрсетіледі.