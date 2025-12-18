#Халық заңгері
Құқық

Кәсіпкерлерді қаржылық емес қолдау: қызмет көрсету ережелері өзгерді

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 15:38 Фото: pexels
Үкімет 2025 жылғы 11 желтоқсандағы қаулысымен экономиканың түрлі салаларындағы жеке кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік қаржылай емес қолдау көрсету үшін қажетті қағидаларға, қолдау нысандарына және басқа да шарттарға түзетулер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ШОК субъектілерін және оның өкілдерін бір салалық (бейіндік) бағыт бойынша оқыту жылына бір реттен артық ұсынылмайды.

Ережеге қосымша енгізілді, оған сәйкес жергілікті атқарушы органдар "Атамекен" ӨКП және ҰКП келісімі бойынша бекітетін өңірдің (облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бөлінісінде) басым салалары бойынша оқыту жүзеге асырылады.

"Бір ауыл – бір өнім" жобасын іске асыру тетігі өзгертілді.

Енді өңірлік көрменің қорытындысы бойынша жұмыс тобы 20-дан аспайтын өнім/тауарларды іріктеуді жүргізеді (бұрын барлығы 10-ы іріктелген). ӨКП құрамына қаржылық емес қолдау операторының және ӨКП қызметкерлері, сондай-ақ өңірлік салалық қауымдастықтардың өкілдері кіретін тақ санда ӨКП басшысының бұйрығымен бекітілетін жұмыс тобын құрады.

Жұмыс тобы іріктеп алған өнімдер/тауарлар бренд-комитет отырысында таныстырылады, онда 10-нан аспайтын өнім/тауар іріктеліп алынады және финалист сертификаттары беріледі. Естеріңізге сала кетейік, түзетулер енгізілгенге дейін тек 3 өнім немесе тауар таңдалды.

Сондай-ақ, "кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа арналған ақпараттық-консультациялық қызметтер" құралы бойынша қызметтер көрсету ӨКП филиалдарында олардың жанындағы КҚКО арқылы және/немесе кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халық көп жиналатын жерлерде аудан орталықтарында, сондай-ақ облыстық, аудандық маңызы бар қалаларда, ал онлайн -қаржылық емес қолдау операторының веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.

Сонымен қатар, кәсіпкерлерге сервистік қолдау көрсету бойынша қызмет көрсету тәртібі өзгерді.

Есепті жылдың маусым айынан кешіктірмей қаржылық емес қолдау операторы "кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету" құралының қызметтері бойынша ұзақтығы кемінде 3 минут болатын екі ақпараттық бейнероликті (қазақ және орыс тілдерінде) әзірлеп, интернет-ресурстарда орналастыратыны анықталды.

Уәкілетті органмен келісім бойынша кемінде екі ақпараттық бейнероликті (қазақ және орыс тілдерінде) әзірлеу және орналастыру "кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету" құралын қаржыландыру шеңберінде жүзеге асырылады.

Өз кезегінде "іскерлік байланыстар" құралы шетелде тақырыптық бизнес-тағылымдаманы, сондай-ақ ұқсас бейіндегі кәсіпорындарға баруды және мәселелер бойынша шетелдік әріптестермен іскерлік байланыстар орнатуды көздейді:

  • технологиялар трансферті және жабдықтар сатып алу;
  • тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өзара жеткізу;
  • франшизаны сатып алу;
  • бірлескен кәсіпорындар құру.

Бизнес-тағылымдамадан өту форматын, сондай-ақ мерзімдерін қабылдаушы ел қаржылық емес қолдау операторына хат жолдау арқылы айқындайды.

ШОБ субъектілері үшін бизнес-тағылымдамаларды ұйымдастыруды қабылдаушы елдер салаларының даму деңгейін ескере отырып, ЕТҰ көрсетеді.

Өңірлік кәсіпкерлер палаталары арқылы "іскерлік байланыстар" құралы шеңберінде қаржылық емес қолдау шараларын алуға өтінім беру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

  • көрсетілетін қызметті алушы "Іскерлік байланыстар" құралы шеңберінде шағын және орта кәсіпкерліктің жоғары және орта буын басшыларының біліктілігін арттыру үшін бизнес-тағылымдамаға қатысуға өтінімді, қатысушының жазбаша міндеттемесін толтырады;
  • өтінімді қаржылық емес қолдау операторы 10 жұмыс күні ішінде қарайды.

Қабылданған өтінімдер бойынша қаржылық емес қолдау операторы ХҚҰ-мен бірлесіп кооперациялық жобаларды қамтитын қатысушылар әзірлеген сауалнамаларды қорғауды ұйымдастырады және олардың ең үздіктерін іріктеуді жүргізеді.

Қаулы 2025 жылғы 26 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
