#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.76
593.8
6.5
Құқық

Енесін тонаған лудоман келін: Түркістан облысында ұрлық қылмысы әшкереленді

Құмар ойын, ене, тонау, лудоман, келін, Түркістан облысы , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 22:59 Сурет: pixabay
Түркістан облысында полиция отбасылық драмалық сериалдың сюжетіне ұқсайтын үйдегі ұрлық оқиғасының бетін ашты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түркістан облысының тұрғыны үйінен алтын зергерлік бұйымдар мен ақшаның жоғалғанын айтып, полицияға арызданған. Кінәліні табу қиынға соққан жоқ, ұры алыстан келмепті, ол сол үйдің келіні болып шықты, деп жазады 29 желтоқсанда Otyrar.kz.

Тергеуші мәліметтері бойынша, әйел адам мамыр айынан бастап үйден зергерлік бұйымдар мен ақшаны жасырын түрде алып шығып отырған. Алтынды ломбардқа кепілге қойып, түскен қаражатты құмар ойындарға жұмсаған. Жалпы шығын көлемі 8,5 миллион теңгені құрады.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу шаралары жүргізілуде. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда.

Бұған дейін әлеуметтік желі арқылы жаңажылдық шырша сатып алмақ болған Қосшы тұрғыны алаяқтықтың құрбаны болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Теледидарды "ала дорбаға" салып қашқан: ұрлық жасаған күдікті ұсталды
17:44, 13 ақпан 2025
Теледидарды "ала дорбаға" салып қашқан: ұрлық жасаған күдікті ұсталды
Түркістан облысында жас жігіт көршісінің алтындарын ұрлап кеткен
19:11, 08 сәуір 2025
Түркістан облысында жас жігіт көршісінің алтындарын ұрлап кеткен
Ақмола облысында тонау фактісі әшкереленді
18:22, 26 тамыз 2025
Ақмола облысында тонау фактісі әшкереленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: