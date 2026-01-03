Айыппұлдан түрмеге дейін: медициналық қызметкерлерді қорғау заңына өзгерістер енгізілді
Бұл туралы 2026 жылғы 3 қаңтарда Ақорда Telegram-арнасында хабарланды:
"Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне және Қылмыстық-процестік кодексіне толықтырулар енгізу туралы Заңға қол қойды.
Заң медициналық қызметкерлер мен жедел жәрдем жүргізушілерін өз қызметін атқару кезінде физикалық зорлық пен қатыгездік көрсету әрекеттерінен қорғауға арналған құқықтық негіздерді жетілдіруге бағытталған.
Заң Қылмыстық кодекске жаңа бап енгізу арқылы аталған тұлғаларға қатысты зорлық-зомбылық жасағаны үшін жазаны күшейтуді қарастырады: жазаның түрі қылмыстың ауырлығына байланысты айыппұлдан бастап бас бостандығынан айыруға дейін белгіленеді.
Сонымен қатар, заңда Қылмыстық-процестік кодексінде осы санаттағы істер бойынша алдын ала тергеу мен дознание жүргізу органдарының құзыреттері айқындалған".
Еске салсақ, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдарға түзетулер енгізген еді.