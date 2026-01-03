#Халық заңгері
Құқық

Айыппұлдан түрмеге дейін: медициналық қызметкерлерді қорғау заңына өзгерістер енгізілді

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 11:33 Фото: akorda.kz
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев екі кодекске толықтырулар енгізген заңға қол қойды. Бұл өзгертулер медициналық қызметкерлер мен жедел жәрдем жүргізушілеріне қатысты физикалық зорлық пен қатыгездік үшін жазаны күшейтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 3 қаңтарда Ақорда Telegram-арнасында хабарланды:

"Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне және Қылмыстық-процестік кодексіне толықтырулар енгізу туралы Заңға қол қойды.

Заң медициналық қызметкерлер мен жедел жәрдем жүргізушілерін өз қызметін атқару кезінде физикалық зорлық пен қатыгездік көрсету әрекеттерінен қорғауға арналған құқықтық негіздерді жетілдіруге бағытталған.

Заң Қылмыстық кодекске жаңа бап енгізу арқылы аталған тұлғаларға қатысты зорлық-зомбылық жасағаны үшін жазаны күшейтуді қарастырады: жазаның түрі қылмыстың ауырлығына байланысты айыппұлдан бастап бас бостандығынан айыруға дейін белгіленеді.

Сонымен қатар, заңда Қылмыстық-процестік кодексінде осы санаттағы істер бойынша алдын ала тергеу мен дознание жүргізу органдарының құзыреттері айқындалған".

Еске салсақ, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдарға түзетулер енгізген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
