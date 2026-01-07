Ақмола облысында сапасыз жолға байланысты 75 әкімге ескерту жасалды
2025 жылы Ақмола облысының тәртіп сақшылары автомобиль жолдары мен теміржол өткелдеріне 3 мыңнан астам тексеру жүргізді. Негізгі мақсат - қауіпті учаскелерді анықтау және жол-көлік оқиғаларының алдын алу, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, бір жыл ішінде барлығы 3041 учаске, оның ішінде 2776 автомобиль жолы және 265 теміржол өткелі тексерілді. Зерттеу барысында жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін көптеген бұзушылықтар анықталды.
"Тексеріс нәтижелері бойынша 301 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың қатарында ауылдық округтер мен қалалардың әкімдері, "ҚазАвтоЖол» ҰК" АҚ, ТКШ өкілдері, сондай-ақ мердігер ұйымдар бар. Атап айтқанда, ауылдық округтердің 72 әкімі және Атбасар, Ақкөл және Макинск қалаларының 3 әкімі жауапқа тартылды. Бұдан бөлек, 18 лауазымды тұлға полиция ұйғарымдарын орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылды, бұл заңнама талаптарын тікелей бұзу болып табылады". Ақмола облысы ПД баспасөз қызметі
Жыл ішінде анықталған проблемаларды жою үшін жергілікті атқарушы органдар мен жол ұйымдарына 386 ақпарат пен ұсыныс жолданды.
