#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Құқық

Қазақстандық тұрғын әкесінің өсиетіне қатысты дауда жеңіліп қалды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 09:34 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда мұра қалдырушының қызы әкесінің немересінің пайдасына жасаған өсиетін оның әрекетке қабілетсіз күйде болғанын алға тартып, сот арқылы даулауға тырысты. Алайда бұл істің немен аяқталғанын Жоғарғы соттың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Талап қоюшының ұстанымы

Талап қоюшы өз талаптарын негіздей отырып, мұра қалдырушы тірі кезінде спирттік ішімдіктерді шамадан тыс пайдаланғанын, наркологиялық диспансерде есепте тұрғанын, алкоголизмнен ем қабылдағанын және соның салдарынан өз әрекеттерінің мәнін түсінбегенін және өз әрекетін басқара алмағанын көрсеткен.

Талап қоюшының пікірінше, өзі даулап отырған өсиет оның бірінші кезектегі мұрагер ретіндегі құқықтарын бұзады.

Іс бойынша жүргізілген сараптама

Бірінші сатыдағы сот қайтыс болғаннан кейін жүргізілетін соттық психологиялық-психиатриялық сараптама тағайындаған.

Соттың дәлелдемелерді бағалауы

Сараптама қорытындысына сәйкес, өсиет жасалған сәтте мұра қалдырушыда психикалық бұзылыстың белгілері болған, соның салдарынан ол өз әрекеттерінің мәнін ұғына алмаған және оларды басқара алмаған.

Алайда бірінші және апелляциялық сатыдағы соттар бұл қорытындыны назарға алмады, себебі оның негізіне алынған дәлелдемелер (дәрігерлік кеңес, учаскелік инспектордың рапорты, көршілердің мінездемелері) жол берілмейтін дәлелдемелер деп танылды.

Анықталған бұзушылықтар және соттың жеке ұйғарымы

Сот мұра қалдырушы тірі кезінде психиатр мен наркологтың есебінде тұрмағанын, алкоголизмнен ем қабылдамағанын, әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылыққа тартылмағанын, сондай-ақ өсиет жасалған кезеңде сараптама материалдарында көрсетілгендей Астанада емес, Алматы қаласында тұрғанын анықтады.

Кассациялық сатының қорытындылары

Істі қарау барысында сот психикалық денсаулық саласындағы медициналық-әлеуметтік көмек көрсету стандарттарының бұзылғанын анықтады.

Осыған байланысты бірінші сатыдағы сот уәкілетті органға жолданған жеке ұйғарым шығарды.

Аталған ұйғарым заңды күшіне еніп, нәтижесінде психиатр дәрігердің лицензиясының қолданылуы тоқтатылды (күшін жойды).

Кассациялық сот төменгі сатыдағы соттардың тұжырымдарымен келісіп, өсиеттің мазмұны азаматтық заңнама талаптарына сәйкес келетінін көрсетті.

Нотариус өсиетті куәландыру рәсімін сақтаған, мұра қалдырушыға жасалып отырған мәміленің құқықтық салдары түсіндірілген. Мұра қалдырушының ерік білдіру фактісі өсиет жасалған кезде қатысқан куәнің айғақтарымен расталды.

Куә мұра қалдырушы 2014 жылдан бері онымен бірге тұрған немересіне пәтерін саналы түрде қалдыруға шешім қабылдағанын түсіндірген.

Осылайша, кассациялық саты мұра қалдырушы өз мүлкіне заңда белгіленген тәртіппен тиісті түрде билік еткенін, тірі кезінде өсиетті жоймағанын және өзгертпегенін анықтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық бұрынғы әйелінен екі қызын сот арқылы тартып алды
12:59, 31 шілде 2024
Қазақстандық бұрынғы әйелінен екі қызын сот арқылы тартып алды
Қазақстандық өзі тәрбиелемеген балаға өзінің тегін беруін талап еткен
13:09, 08 шілде 2025
Қазақстандық өзі тәрбиелемеген балаға өзінің тегін беруін талап еткен
Жүктерді автотасымалдаушыларға рұқсат беру ережесі: өзгерістер енгізілді
16:29, Бүгін
Жүктерді автотасымалдаушыларға рұқсат беру ережесі: өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: