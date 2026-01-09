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Құқық

Шекарада қолма-қол ақша ұстап қалу тәртібі: ережелерге өзгерістер енгізілді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 12:50 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 30 желтоқсандағы Қаржы министрінің бұйрығымен ЕАЭО кеден шекарасынан өтетін қолма-қол ақша немесе ақша құралдарын ұстап қалу (тоқтату) тәртібіне өзгерістер енгізілді. Бұл шаралар құқық қорғау органдары ұсынған ақпарат негізінде жүргізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, құжаттың атауы өзгертілді: "Еуразиялық экономикалық одақ кеден шекарасынан өтетін қолма-қол ақша немесе ақша құралдарын құқық қорғау органдары немесе өкілетті орган ұсынған ақпарат негізінде, заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруларын таратуға қатысы болуы мүмкін жағдайда, ұстап қалу (тоқтату) тәртібі".

Құжатта көрсетілгендей, мемлекеттік кірістер органдары құқық қорғау органдарымен және қаржылық мониторингпен айналысатын өкілетті органмен бірге әрекет етіп, заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруларын таратуға қарсы іс-шараларды жүзеге асырады. Мұндай шаралардың бірі – ЕАЭО кеден шекарасында қолма-қол ақша немесе ақша құралдарын ұстап қалу, және бұл құқық қорғау органдары немесе қаржылық мониторинг органы ұсынған ақпаратқа негізделеді.

Сонымен қатар, қолма-қол ақша немесе ақша құралдарын ұстап қалу кезінде мемлекеттік кірістер органдары "Кеден одағы шекарасынан өтетін қолма-қол ақша немесе ақша құралдарын заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету туралы келісімге" сәйкес әрекет етеді. Бұл келісім Қазақстан заңымен ратификацияланған.

Бұйрық 2026 жылғы 18 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

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